Сенат США окончательно поддержал законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине: что дальше

Сенат США, верхняя палата Конгресса, окончательно поддержал пакетный законопроект, предусматривающий выделение 60 млрд допаров на помощь Украине. Теперь документ будет направлен в нижнюю палату американского парламента – Палату представителей.

"За" проголосовали 70 сенаторов из необходимых 50. Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее раскритиковал законопроект и дал понять, что не вынесет его на голосование – сначала он требует решить вопрос границы.

"За – 70, то есть и демократы и республиканцы. На 20 голосов больше, чем нужно, и рекорд для этого закона. Против – 29, в основном республиканцы. Очень хорошо, что почти половина республиканцев присоединилась к голосованию. Это сильный аргумент дальше. Палата представителей, затем подпись президента и только после этого эта инициатива станет законом", – прокомментировал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Ранее он отметил, что, если Джонсон будет блокировать вынесение на голосование, демократы применят discharge petitions.

Это позволит вынести закон в обход спикера, для чего необходимо собрать 218 подписей, а это очень долгая процедура.

Принятый Сенатом проект закона предусматривает в общей сложности 95,3 миллиарда долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Напомним, предыдущий законопроект предусматривал 106 млрд долларов для Украины, Израиля, Тайваня и защиты границы США, однако республиканцы заблокировали его рассмотрение, требуя усилить контроль над границей США с Мексикой.

Президент США демократ Джо Байден назвал такие действия республиканцев политическим шантажом.

Лидер демократов в Сенате Чак Буш подготовил альтернативный законопроект о помощи союзникам без соглашения о границе.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Джонсон заявил, что Палата представителей проголосует за помощь Израилю без помощи Украины. По его словам, это необходимо для быстрой помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС, поскольку сейчас нет времени рассматривать пакет, который предусматривает помощь также Украине с положениями по обеспечению безопасности на границе с Мексикой. Это говорит о том,что помощь Израилю оказалась более популярна среди республиканцев в Палате представителей, чем помощь Украине.

Лидер фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что у Украины хватит ресурсов еще на два месяца, и выразил уверенность, что за это время в Конгрессе США наконец одобрят помощь для Украины.

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