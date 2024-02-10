Арахамия о задержке помощи США: у Украины есть ресурсы на два месяца, мы в безопасности

Пакет помощи Украине в США еще не одобрен, но, скорее всего, это произойдет в ближайшие два месяца. У Украины есть ресурсы на такой период времени, что позволяет чувствовать себя в безопасности.

Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью восточноевропейскому бюро Report. Говоря о мобилизации, нардеп отметил, что на нее потребуются дополнительное финансирование.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности. Что касается финансирования новых волн мобилизации, то без демобилизации она не состоится. На оснащение и обучение людей, участвующих в мобилизации, потребуются дополнительные расходы. В этом вопросе у нас также есть союзники", – сказал он.

Лидер фракции рассказал, что во время подготовки к контрнаступлению у Киева было более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других странах Запада.

По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих государств, рассказал Арахамия.

Парламентарий добавил, что Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации за счет внутренних источников, так как ситуация с внешним финансированием достаточно сложная.

"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на четыре года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на будущие четыре года. На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", – сказал Арахамия.

Как сообщал OBOZ.UA, Сенат США приближается к окончательному голосованию за пакет чрезвычайных расходов, который обеспечит военную помощь Украине и Израилю на 95 млрд долларов. Из соответствующего законопроекта исключили пункт об усилении иммиграционного контроля на границе США и Мексики.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что законопроект о помощи Украине будет рассмотрен без миграционной реформы.

8 февраля Сенат США принял процедурное решение по дальнейшему рассмотрению законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Следующий этап – рассмотрение документа по существу.

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