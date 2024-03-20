'Нам нужно рассчитывать на собственные силы': Романенко оценил перспективы предоставления Украине дальнобойных ракет

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Украине следует рассчитывать на собственные силы. Пока нет прогресса в перспективе предоставления Украине дальнобойных ракет.

При этом речь идет все равно об очень ограниченном количестве ракет. Об этом он рассказал в эфире "Oboz Talk".

"Пока нет таких существенных сдвигов в этом вопросе. И снова речь идет о десятках. О десятках таких ракет. Ну а десятки ракет сами понимаете. Один удар по Крыму, мы запускаем 6-8 ракет. Половину россиянам все же удается сбить. Одна ракета там 450 килограммов, а у россиян там столько объектов, понимаете, что надо и радары глушить, надо и по аэродромам не забывать ударять, нужно и корабли. То есть это то количество, которое нам позволяет просто делать россиянам чувствительные такие уколы, но не позволяет создать у них ощущение выжженной земли. Потому что это натолкнет их мнения о том, чтобы войну нужно заканчивать", – убежден военный эксперт.

Он не считает, что коалиция ракетной артиллерии сработает даже если к ней присоединятся все партнеры.

"Если все присоединятся, возможны участники, хотя бы какое-то количество ракет мы получим, то цитация такая, что если мы снова разведем зоопарк, то у нас просто не хватит специалистов. На каждую систему нужно учить десятки людей. Причем каждая система, она же не только ракета, там еще большая инфраструктура, там пусковые, там система программирования, необходимость научить специалистов, это время, на которое мы отрываем наших бойцов", – пояснил он.

Романенко отметил, что лучшим вариантом было бы получение ракет, которые уже освоены ВСУ, например Storm Shadow/SCALP-EG. Также было бы хорошо оборудовать F-16, которые Украина должна получить.

"Они способны на корневых пилонах, они способны нести две таких ракеты. Переоборудовать F-16 под эти ракеты. Су-24 нам просто не хватает для активного ежедневного запуска по россиянам. Это подержанные машины. В конце концов можно было бы согласиться и на французские "Миражи-2000", но в том количестве 12 машин, которые были бы только носителями, потому как истребители они сейчас уже никакие", – говорит эксперт.

При этом, по его словам, прежде всего нам нужно рассчитывать на собственные силы.

"Далее проводить переговоры со всеми производителями, действительно налаживать, скажем так, отверточное производство такого оружия. С больших компонентов, сбор ракет. Наш корпус, наши силовые установки, потому что вроде бы на "Мотор-Си" или что еще можно производить. Или на дочерних предприятиях. Но систему наведения получить от союзников. Готовые системы, готовые блоки. И тогда нет вопросов, это наши ракеты", – сказал он.

Романенко убежден, что прежде всего следует сделать упор на собственное производство. Или производство нашего оружия в соседних странах.

"То есть перенести производство в соседние страны. Там, где россияне не могут поразить их. Надеюсь, что союзники все же решит вопрос, хотя бы в достаточном количестве передать нам ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, ATACMS возможно более дальнобойные варианты ракет HIMARS. Там есть варианты", – резюмировал он.

Стоит отметить, что ранее Романенко говорил, что Украина могла бы использовать для ударов по российской территории ракеты с иностранными технологиями и компонентами, переукомплектованные в нашей стране. Но для этого нам нужно получить, по меньшей мере, западные ракетные навигационные системы и системы точного донаведения.

Как писал OBOZ.UA:

– Германия планирует приобрести у США дальнобойные крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут в будущем заменить Taurus. Их будут использовать на истребителях F-35, сообщило издание Bild.

– Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина готова согласиться на условие не поражать цели в РФ ракетами Taurus, если их получит.

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