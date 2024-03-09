Данилов: Украина готова выполнить условие о том, что ракетами TAURUS нельзя бить по РФ

Украина готова согласиться на условие не поражать цели на территории РФ немецкими дальнобойными ракетами Taurus, если они будут переданы украинской армии при таком условии. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить те страны, которые уже передавали украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

При этом требование не наносить удары по российской территории выдвигают не все союзники. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет The Times.

"Если Германия передаст Taurus Украине с требованием не бить по России, мы выполним это требование", – сказал он.

При этом, по мнению Данилова, излишняя осторожность федерального канцлера Германии Олафа Шольца в конечном итоге может нанести вред немецкой оборонной промышленности.

"Если же Шольц хочет завалить свою промышленность, оставить бизнес Германии без заказов, то он дальше может делать вид, что мы будем кого-то атаковать. Мы защищаем свою землю и освобождаем только ее, у нас нет посягательств на землю России и мы к ним не приходили", – подчеркнул секретарь СНБО, отметив, что предприятия в странах, которые передают Украине определенные средства поражения, уже получили миллиардные заказы.

Ранее Шольц нашел новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus. Он отметил, что в случае "неправильного использования" ракета дальностью в 500 км может поразить цели, например, в Москве. К тому же в случае поставки ракет Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске, а Берлин не готов отправлять своих военных в Украину.

На эти аргументы отреагировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. В интервью газете Sueddeutsche Zeitung он заявил, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow Украине.

Напомним, 1 марта с обвинениями в адрес Германии в планировании развертывания в Украине ракет Taurus и уничтожении с их помощью незаконного Крымского моста, построенного оккупантами к захваченному ими в 2014 году украинскому полуострову, выступила представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

В присущей российской "дипломатии" хамской манере она обвинила Берлин в "планах ведения против России боевых действий, включая уничтожение гражданской инфраструктуры" – и потребовала немедленных объяснений.

К своему сообщению она прикрепила ссылку на Telegram-канал российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Та же выложила аудиозапись продолжительностью около 30 минут. Откуда у нее это аудио и чем она может подтвердить его подлинность, пропагандистка объяснять не стала. В то же время она заявила, что на аудио – якобы разговор, состоявшийся 19 февраля между инспектором немецких ВВС Инго Герхартцем, начальником отдела операций и учений Франком Грефе и сотрудниками центра воздушных операций космического командования.

На записи мужчины обсуждают перспективы передачи Украине дальнобойных немецких ракет и гадают, сколько их понадобилось бы для уничтожения Крымского моста.

После этого в Германии потребовали прояснить ситуацию с возможным "сливом" России разговоров их генералов. И минобороны Германии подтвердили факт прослушивания разговоров генералов Бундесвера, указав на нюанс.