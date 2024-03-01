Шольц назвал новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus: может попасть по Москве

В случае неправильного использования ракета Taurus может попасть в определенную цель где-нибудь в Москве. К тому же, в случае снабжения ракет Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске.

Об этом в комментарии агентству DPA заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Таким образом, он объяснил причину не передавать Украине эти боеприпасы с максимальной дальностью полета до 500 км.

"Именно поэтому – выскажусь со всей дипломатической абстрактностью – другие также убедились, что знают, куда именно все попадает", – добавил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что в случае снабжения Taurus Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске ракет, и "я считаю, что это невозможно", подчеркнул Шольц.

Как писал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отверг поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus. Свою позицию он оправдывает риском вовлечения Германии в войну.

Кстати, в Бундестаге также не поддержали предложение расширить помощь Украине и предоставить ракету Taurus. Так немецкие власти в очередной раз отложили вопрос о передаче украинской армии этих крылатых ракет воздушного базирования.

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