Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus: какая причина на этот раз

Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отверг поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus. Свою позицию он оправдывает риском вовлечения Германии в войну.

Об этом Олаф Шольц заявил 26 февраля на редакционной конференции, организованной в Берлине германским информагентством dpa. Его слова цитирует германская редакционная сеть RND.

Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система. Эта ясность необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", – сказал Шольц.

По словам канцлера, Германия не должна равняться на то, что делают в плане передачи ракет Великобритания или Франция.

"Это оружие очень далекого действия. И то, что делают англичане и французы по управлению целями и сопутствующему управлению целями, в Германии сделать невозможно. Это знают все, кто имел дело с этой системой", – подчеркнул Шольц.

Taurus могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 500 км. Использование этих ракет может вовлечь Германию в прямое военное противостояние с Россией, убежден канцлер ФРГ.

Шольц также сказал, что был "очень раздражен" этой дискуссией вокруг Taurus тогда, когда Германия оказывает Украине так много военной помощи.

"Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные длины и расстояния, но это не обязательно Taurus", – сказал он,

Кроме того, Шольц уверен – многие немцы надеются, что он не поддастся требованию предоставить Украине Taurus.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бундестаге не поддержали предложение расширить помощь Украине и предоставить ракеты Taurus. Так немецкие власти в очередной раз отложили вопрос о передаче украинской армии крылатых ракет воздушного базирования Taurus.

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