В Бундестаге не поддержали предложение расширить помощь Украине и предоставить ракеты Taurus

В Бундестаге не хватило голосов, чтобы поддержать предложение о расширении военной помощи Украине. Таким образом немецкие власти в очередной раз отложили вопрос о передаче украинской армии крылатых ракет воздушного базирования Taurus.

За передачу Украине этих ракет проголосовали всего 182 депутата. При этом 480 человек проголосовали против, а еще 5 – воздержались. Об этом сообщает Rheinische Post.

Поставку немецких крылатых ракет Taurus Украине в Бундестаге активно продвигает лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Его политическая сила вынесла на голосование проект, в котором прямо упоминалась эта немецкая система вооружения.

Мерц призвал депутатов коалиции присоединиться к этому предложению, однако парламентское большинство не поддержало инициативу.

"Украина по-прежнему не получает полного количества ресурсов, которые ей срочно необходимы для эффективного сдерживания агрессивной войны России", – сказал Мерц.

Накануне во время дебатов в Бундестаге лидер ХДС Мерц подчеркнул актуальность поставок Украине крылатых ракет Taurus. В обращении к членам коалиционных фракций он заявил, что Германия наконец должна поставить ВСУ эти системы вооружения.

Также он отметил, что Германия должна извлечь уроки из истории и помнить, что попытки "умиротворения режима, который больше не придерживается каких-либо норм международного права" имеют противоположный эффект.

Более того, депутаты ХДС призывали признать Россию "экзистенциальной угрозой". Мерц также подчеркнул, что необходимо дальнейшее ужесточение санкций против страны-агрессора и выступил за передачу Украине замороженных российских активов.

Ранее немецкие СМИ писали, что правительство Германии в скором времени может принять решение о предоставлении Украины нового пакета военной помощи. Тогда шла речь, что в него могут включить крылатые ракеты воздушного базирования Taurus. В документе об этих ракетах напрямую не упоминалось, но там говорилось о поставках дополнительных систем оружия дальнего действия.

Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответов о поставках крылатых ракет Taurus Украине и перспективах нашей страны в НАТО. Он назвал вопрос о необходимости поставок крылатых ракет "странным" и добавил, что Берлин тратит на поставки вооружения больше, чем другие европейские страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецкой компании Taurus Systems заявили, что могут оперативно восполнить запасы крылатых ракет Taurus в случае соответствующего заказа. Таким образом, производитель опроверг заявления о том, что Германия якобы не в состоянии быстро восстановить ракетный потенциал после возможной поставки Taurus Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!