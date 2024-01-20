Производитель Taurus заявил, что сможет оперативно восстановить запасы ракет в случае поставки их Украине

В немецкой компании Taurus Systems заявили, что могут оперативно восполнить запасы крылатых ракет Taurus в случае соответствующего заказа. Таким образом производитель опроверг заявления о том, что Германия якобы не в состоянии быстро восстановить ракетный потенциал после возможной поставки Taurus Украине.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал глава Taurus Systems Йоахим Кнопф в соцсети X в пятницу, 19 января, подчеркнув, что быстрое восполнение запасов ракет – отнюдь не проблема. "В случае соответствующего заказа производитель готов в кратчайшие сроки как развернуть производство новых ракет Taurus, так и доработать существующие", – заявил он.

Еще в ноябре компания-производитель MBDA, которой принадлежит Taurus Systems, заявляла, что способна в кратчайшие сроки не только нарастить производство ракет Taurus, но и попутно интегрировать в них новые технические достижения.

В парламентских фракциях "Зеленых" и "Свободной демократической партии" есть голоса, так же, как и в блоке христианских партий ХДС/ХСС, за передачу Киеву ракет Taurus, отмечает Deutsche Welle. Однако на голосовании в Бундестаге 17 января соответствующая инициатива была отклонена. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, 485 проголосовали "против".

Ранее эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Йоханнес Арльт заявил, что немецкая оборонная промышленность якобы не в состоянии быстро восполнить запасы ракет в случае поставки их Украине.

Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что на данный момент Берлин передал Украине все вооружение и технику, "которое мог". Передать больше значило бы пойти ва-банк и снизить собственную обороноспособность, заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На днях в Бундестаге заявили, что в случае сокращения помощи Украине со стороны США Германия будет оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Немецкие депутаты говорят, что украинцы могут быть уверены в солидарности немецкого народа.

– 17 января Германия объявила о новом пакете помощи Украине, в который вошли боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1, 24 бронетранспортера, материалы для разминирования и другое вооружение. Кроме того, в проекте федерального бюджета на 2024 год предусмотрено двойное увеличение военной помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!