Германия дополнительно поддержит Украину в случае уменьшения поддержки США – депутаты Бундестага

В руководстве Германии есть четкое понимание необходимости помощи Украине, поэтому в случае сокращения поддержки со стороны США Берлин будет задействовать механизмы ответа на возможные чрезвычайные ситуации. Украинцы могут быть уверены в солидарности немецкого народа.

Видео дня

Об этом заявили представители парламентских фракций Бундестага трех партий правящей коалиции на пресс-конференции 19 января. В частности, представитель партии "Зеленых" Свен-Кристиан Киндлер отметил, что война в центре Европы угрожает не только свободе в Украине, но и свободе в Европе, передает "Укринформ".

"Речь идет также и о наших собственных интересах, в Европе, в Германии, чтобы Украина не проиграла в этой борьбе, поэтому мы будем продолжать ее поддерживать. Мы едины по этому поводу в коалиции", – заверил он.

Он добавил, что ситуация в Украине может ухудшиться, поскольку такие страны, как Северная Корея, поставляют ракеты России, а в американском Конгрессе есть республиканцы, выступающие против любой помощи Украине, в то же время некоторые государства Евросоюза уже не хотят оказывать так много помощи, как раньше. Так что на Германии в такой ситуации лежит особая ответственность, сказал Свен-Кристиан Киндлер.

В свою очередь спикер по бюджетной политике "Свободной демократической партии" Отто Фрике заверил, что, если с бюджетной точки зрения возникнет риск из-за избрания президентом США Дональда Трампа и решения Конгресса прекратить помощь Украине, Бундестаг сможет отреагировать на угрозу.

"Бундестаг неоднократно показывал, что если складывается экстренная ситуация, он всегда может справиться", – заявил немецкий депутат.

По его словам, когда будет четко понятно, что есть угроза, например, что оккупанты "продвигаются в Украине и нужно что-то немедленно делать", тогда Бундестаг может и должен очень быстро реагировать, для этого есть законодательные инструменты.

Фрике также выразил уверенность, что если до этого дойдет, партии правящей коалиции получат поддержку оппозиционного блока ХДС/ХСС.

А Деннис Роде от Социал-демократической партии сказал: все надеются, что до сокращения помощи США не дойдет, но если это случится, правительственная коалиция Германии достигла согласия по политическому пункту поддержки Украины.

"Готовность есть", – сказал он.

Напомним, поздно вечером 18 января бюджетный комитет Бундестага на "корректировочном заседании" внес последние штрихи в предложенный правительством федеральный бюджет на 2024 год, где предусмотрено двойное увеличение военной помощи Украине.

Канцлер Олаф Шольц приветствовал это и отметил, что "несмотря на тяжелые исходные условия, удалось в конце концов согласовать документ с четкими акцентами", процитировал его представитель федерального правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге 19 января.

Принятию документа предшествовали недели политических дискуссий из-за необходимости введения жесткой экономии по многим пунктам. Окончательное решение Бундестаг и Бундесрат должны принять в начале февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что на данный момент передали Украине все вооружение и технику, "которые могли". Передать больше значило бы пойти ва-банк и снизить собственную обороноспособность, говорит он.

Напомним также, 17 января Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1, 24 бронетранспортера, материалы для разминирования и другое вооружение.

В то же время Германия до сих пор не приняла решения о передаче Украине ракет Taurus. Депутаты Бундестага 17 января не поддержали проект резолюции, призывающей Шольца одобрить такие поставки. "За" проголосовали только 178 депутатов, против – 485.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!