Парламент Германии не согласовал передачу Украине ракет Taurus: что происходит

Депутаты немецкого Бундестага 17 января проголосовали против проекта резолюции, призывающей канцлера Олафа Шольца одобрить поставки крылатых ракет "Таурус" Украине. "За" проголосовали только 178 депутатов, против – 485.

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Об этом сообщает инициатива German Aid to Ukraine. Утверждается, что депутаты обвиняют ХДС/ХСС в политических играх и в том, что Украину используют в своих целях.

Предложение предоставить Украине "Таурус" выдвинула именно партия ХДС/ХСС, которая сейчас является оппозицией в Бундестаге. Против выступили "Зеленые" и Свободная демократическая партия, хотя представители обеих партий ранее одобряли увеличение военной помощи Украине, в том числе крылатыми ракетами.

В ХДС запросили повторное голосование в Бундестаге по поставке Украине ракет, чтобы "прояснить позицию правящей коалиции". Новое голосование должно проводиться поименно, чтобы понять, как же проголосовали парламентарии.

"Таурус" – крылатые ракеты класса "воздух – земля" с дальнобойностью до 500 километров. Украина спрашивает их у Германии, начиная с мая прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января Германия обновила перечень военной помощи для Украины. Добавили в частности боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1, 8 дополнительных бронетранспортеров, материалы для разминирования.

Тем временем появился секретный документ, свидетельствующий, что Германия готовится к вооруженному конфликту против России. Эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале этого года.

В канун канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с президентом США Джо Байденом поддержку Украины в войне против РФ и ситуацию на Ближнем Востоке. После этого стало известно, что в 2024 году ФРГ предоставит Украине товары военного назначения более чем на 7 миллиардов евро, хотя ранее предполагалось, что стоимость помощи составит 4 млрд. долларов.

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