'Колебания должны прекратиться': лидер немецкой оппозиции призвал передать Украине ракеты Taurus

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не медлить с предоставлением Украине крылатых ракет Taurus.

Видео дня

Об этом Мерц сказал в интервью Rheinische Post. Он подчеркнул, что передача этих ракет очень помогла бы Силам обороны Украины.

По словам Мерца, "колебания насчет поставок крылатых ракет Taurus должны прекратиться". Лидер немецкой оппозиции отметил, что Шольц должен наконец отказаться от своей сдержанности в этом вопросе.

В то же время Фридрих Мерц положительно оценил призыв немецкого канцлера к союзникам активизировать свои усилия для помощи Украине. Лидер ХДС сказал, что это "хороший месседж", но это должно относиться и к самой Германии.

Мерц объяснил свои слова, отметив, что в случае согласования федеральным правительством поставки Украине крылатых ракет Taurus "заявление канцлера также вызвало больше доверия".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Баварии, глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер призвал правительство Германии предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. А бывший президент Германии Йоахим Гаук остро раскритиковал осторожную позицию правительства ФРГ насчет поставок этих ракет.

– Президент Европейской народной партии – ключевого межпартийного объединения ЕС – Манфред Вебер призвал Германию как можно быстрее передать украинской армии крылатые ракеты Taurus. Евродепутат считает, что это решение уже давно назрело.

– Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн также призвала предоставить Украине ракеты Taurus. Отгрузить их нужно немедленно, подчеркнула она.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!