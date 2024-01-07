В Германии выступили за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus

Премьер-министр Баварии, глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер призвал правительство Германии предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, такое вооружение может помочь украинцам "отбиваться от постоянных атак беспилотников и ракет".

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Соответствующее заявление Зедер сделал на заседании депутатов партии в Верхней Баварии, передают немецкие СМИ. В частности, он отметил, что передачаTaurus стала бы "единственным серьезным шансом для Украины обрести свое мужество и не дать россиянам победить".

По его словам, Германия и Европейский Союз столкнулись бы с "настоящей проблемой безопасности", если бы РФ выиграла войну, а США продолжали бы уклоняться от участия в международных кризисах в будущем.

На этом фоне Зедер снова призвал парламентариев к усилению Бундесвера.

В свою очередь бывший президент Германии Йоахим Гаук остро раскритиковал осторожную позицию правительства ФРГ по поставкам Украине Taurus.

"В условиях изнурительной позиционной войны и мерзких авиаударов по украинскому гражданскому населению я с тревогой смотрю на то, что мы делаем, и спрашиваю, достаточна ли наша поддержка", – сказал он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 7 января.

Он отметил, что не может понять колебаний немецкого правительства:

"Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов".

Гаук добавил, что не существует международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии.

"Вот почему нам разрешено это делать. И мы должны это сделать – используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если" и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств", – сказал он.

Экс-президент Германии подверг критике канцлера Олафа Шольца, который, по его словам, "должен постоянно спрашивать себя, не отстает ли он от своего сформулированного требования сделать все, чтобы Россия не пришла к победному (для нее. – Ред.) миру".

"Возникает удивление, когда нерешительность правительства ведет не только к снижению шансов Украины, но и к усилению угрозы свободному миру", – сказал Гаук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ноябре Бундестагу не удалось принять решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Представление самой большой оппозиционной фракции (консерваторов) не нашло поддержки большинства.

– Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в начале января призвала срочно передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также боеприпасы и запчасти.

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