'Нужно отправлять немедленно': глава оборонного комитета Бундестага призвала предоставить Украине ракеты Taurus

Германия должна передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, причем отгрузить их нужно немедленно. Также ВСУ нуждаются в значительно большем количестве боеприпасов и запчастей, чем сейчас получают от западных партнеров.

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Такое мнение в комментарии изданию t-online высказала глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. По ее словам, если этого не сделать, то обещание поддерживать Украину "столько, сколько нужно" будет пустой фразой.

"Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, и Taurus нужно передавать немедленно, чтобы наконец-то усложнить российские поставки", – заявила Штрак-Циммерманн.

Также она обратила внимание на то, что "самолетная коалиция" по поставке Киеву истребителей F-16 должна набрать реальную скорость.

"Европейская широко распиаренная коалиция F-16 должна набирать обороты гораздо быстрее, если мы хотим противостоять российскому превосходству в воздухе. Путин делает ставку на то, что мы боимся нашего собственного мужества. И он, очевидно, прав. Это колебание достаточно горькое", – сказала Штрак-Тиммерманн.

Кроме того, глава комитета по вопросам обороны Бундестага обратила внимание на проблему ремонта переданных Украине немецких танков, который, по ее мнению, происходит слишком медленно. По ее словам, в марте 2023 года Германия передала для ВСУ 18 боевых танков, некоторые из них получили повреждения в боях.

Что известно о ракетах Taurus

TAURUS KEPD 350/150 – немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Конкурент крылатой ракеты Storm Shadow.

Первый испытательный полет Taurus состоялся в 1999 году. Ракета имеет комбинированную систему наведения, использование которой позволяет ей лететь на большие расстояния без поддержки GPS.

На подлете к цели включается инфракрасная головка самонаведения, обеспечивающая наведение ракеты на конечном участке полета. На ракете установлен турбореактивный двигатель Williams International P8300-15 (тяга – 6,67 кН).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 7 октября 2023 года в Германии активисты создали петицию с призывом к власти передать Силам обороны Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Тем не менее 16 ноября 2023 года Бундестагу не удалось принять решение о передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. Представление самой большой оппозиционной фракции (консерваторов) не нашло поддержки большинства.

Глава минобороны Борис Писториус отметил, что ФРГ пока не приняла положительного решения по поводу передачи Украине Taurus, поскольку "должна тщательно взвешивать каждую поставку оружия".

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