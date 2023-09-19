Правительство ФРГ тщательно взвешивает: Писториус объяснил, почему Берлин до сих пор не передал Киеву ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал возможность передачи Вооруженным силам Украины дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он отметил, что правительство ФРГ пока не приняло положительное решение по этому поводу, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия".

Об этом глава немецкого оборонного ведомства сказал в интервью изданию Bild. Такое заявление прозвучало накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, которое состоится 19 сентября.

Принимая решение о передаче Силам обороны Украины определенного вида вооружения, правительство ФРГ должно принимать во внимание различные политические, правовые, военные и технические аспекты, отметил он.

"Это непросто. Федеральное правительство еще не решило, передавать ли ракеты Taurus", – сказал Писториус.

Министр добавил, что Берлин ведет с Киевом переговоры об условиях использования Taurus – в частности, нанесение ударов только на территории Украины, а также развертывание этих ракет, что может потребовать помощи Бундесвера.

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По словам Писториуса, сейчас Германия сосредотачивается на предоставлении Украине современных основных боевых танков Leopard 2A6, наземных ПВО, систем IRIS T SLM. Он также уточнил, что Берлин в целом занимает второе место в мире по объему военной поддержки Украины, борющейся с полномасштабным вторжением России.

15 сентября Писториус сказал, что Германия может принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель. Он уточнил, что это не означает, что нет никаких сомнений со стороны федерального правительства.

TAURUS KEPD 350 – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей. Дальность ее полета – до 500 км.

Фактически это германо-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным BILD, канцлер Германии Олаф Шольц затягивает с передачей Taurus, поскольку опасается, что ВСУ начнут бить ими по территории РФ.

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