Надо еще 'одна-две недели': в Германии сделали новое заявление о решении о Taurus для Украины

Германия может принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель. Эти ракеты помогут добиться дальнейшего прогресса в освобождении украинских территорий.

Такое заявление в пятницу, 15 сентября, сделал министр обороны Борис Писториус. Об этом сообщает издание Tagesschau.

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", – сказал Писториус на первой "Вестфальской мирной конференции" в Мюнстере.

Он уточнил, что это не означает никаких сомнений со стороны федерального правительства.

"Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям. Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага", – пояснил министр.

Он также добавил, что эти крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, доставляемое до сих пор, поэтому они являются очень сложным промышленным продуктом.

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Стоит отметить, что TAURUS KEPD 350 – это авиационная крылатая дозвуковая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Это ракета весом 1400 кг и протяженностью 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. То есть фактически это германо-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце августа тогдашний министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина обязательно получит ракеты Taurus. По его словам, есть положительные сигналы от германского парламента.

– По данным BILD, канцлер Германии Олаф Шольц затягивает с передачей Taurus, поскольку опасается, что ВСУ начнут избивать ими по территории РФ.

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