Шольц затягивает решение о предоставлении ракет Taurus Украине: в BILD назвали причины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Глава немецкого правительства боится, что украинские войска начнут применять это вооружения для ударов по территории страны-агрессора России.

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Также решение о передаче Taurus из Германии может зависеть от неоднократных внутренних дебатов в Берлине о якобы необходимости переговоров с Кремлем. Об этом сообщает издание BILD.

Несмотря на то, что министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер высказались в пользу поставки ракет, канцлер Олаф Шольц не спешит принимать положительное решение.

Кроме опасения применения ракет Taurus по территории РФ, у Шольца нашли еще несколько аргументов, почему передача вооружения до сих пор не состоялась. С одной стороны правительство Германии хочет дождаться решения президента США Джо Байдена относительно ракет ATACMS, но с другой стороны, у Шольца утверждают, что ракеты Taurus будут иметь смысл только после того, как в Украину будут поставлены истребители F-16.

Однако ракеты Taurus могут также использоваться с существующими истребителями после соответствующей модификации. Сопоставимые французские и британские ракеты Storm Shadow и SCALP уже используются украинскими войсками.

В то же время украинские официальные лица отмечают, что прямо сейчас нужно больше возможностей, чтобы атаковать российские позиции и командные центры на территории Украины. В частности, ракеты Taurus помогут добиться дальнейшего прогресса в освобождении территорий.

TAURUS KEPD 350 – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. То есть по большому счету это некий немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина все же получит от Германии крылатые ракеты Taurus. Он надеется, что общий процесс продлится менее года.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев поддержал предоставление Украине ракет Taurus. Он высказал надежду, что скоро наша армия получит это вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также косвенно высказалась в поддержку передачи Taurus для ВСУ. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".

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