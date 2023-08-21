"Каждый день имеет значение": Бербок предложила как можно быстрее передать Украине ракеты Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок косвенно высказалась в поддержку передачи Украине крылатых ракет Taurus. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".

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Об этом глава МИД ФРГ заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сенегала Айсатой Таль Саль в столице Германии, отвечая на вопрос журналиста касательно Taurus. Слова Бербок цитирует Deutsche Welle.

"За последние полтора года мы не просто наглядно, а самым беспощадным образом увидели, что каждый день имеет значение", – сказала министр.

Она отметила, что каждый день вновь становится очевидной жестокостью войны РФ против Украины. "И за прошедшие полтора года мы видели, сколь важна наша военная поддержка для обороны Украины", – заявила Бербок.

Она приветствовала решение Дании и Нидерландов передать ВСУ истребители F-16. Как сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства, это "хороший день для Украины" и поэтому "хороший день для Европы".

"С этой точки зрения мы рассматриваем все пожелания Украины, чтобы и дальше защищать людей. Каждый день имеет значение", – заявила министр.

Журналисты добавили, что предоставление Taurus для ВСУ в Берлине остается открытым вопросом.

Официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт 21 августа заявил, что никаких изменений в позиции Германии по Taurus пока нет.

Он добавил, ФРГ – второй после США крупнейший поставщик военной помощи Украине.

Крылатые дозвуковые ракеты "воздух – земля" Taurus могут бить по целям на расстоянии до 500 км. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО объектов противника.

Как писал OBOZREVATEL, 14 августа министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев поддержал предоставление Украине ракет Taurus. Он высказал надежду, что скоро наша армия получит это вооружение.

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