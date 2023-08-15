'Надеюсь, этот вопрос будет вскоре решен': министр финансов ФРН поддержал передачу Украине ракет Taurus

Министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев 14 августа поддержал предоставление Украине ракет Taurus, дальность которых составляет до 500 км. Он отметил, что надеется, что это вооружение будет передано украинской армии в ближайшее время.

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Об этом сообщает издание Die Zeit. По словам министра, многие в правительстве ФРГ тоже выступают за такое решение.

Однако, перед его принятием немецкое правительство должно проконсультироваться с союзниками, добавил Линднер.

Чиновник добавил, что украинские военнослужащие рассказали ему об эффективности систем IRIS-T и Patriot, которые Киеву передал Берлин.

"Однако у нас есть определенные процедуры передачи военного вооружения. Мы с союзниками рассматриваем и взвешиваем все за и против. Я знаю, что есть симпатики передачи Украине ракет Taurus. Поэтому надеюсь этот вопрос будет вскоре решен", – заявил Линднер.

Министр добавил, что Украина защищает европейские ценности, европейский порядок мира и свободы, поэтому наша страна должна победить в начатой Россией войне. Германия и в дальнейшем будет помогать вооружением и финансами, добавил он.

Ранее стало известно, что министр финансов Украины Сергей Марченко и Кристиан Линднер заключили меморандум о взаимодействии между странами. Этот документ предусматривает расширение перспектив содействия финансированию украинского бюджета в перспективе.

Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство ФРГ, по всей видимости, рассматривает вопрос о поставке Украине Taurus. Однако Берлин против того, чтобы это оружие било по территории России. В связи с этим ракеты могут специально модифицировать.

Крылатые дозвуковые ракеты "воздух – земля" Taurus могут бить по целям на расстоянии до 500 километров. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО объектов противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в том, что ВСУ все же получат от союзников американские ATACMS и немецкие Taurus. "Я думаю, они будут разблокированы. Но это требует больше времени", – заявил глава МИД.

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