Германия может предоставить Украине ракеты Taurus, но есть один "нюанс": в Spiegel рассказали о позиции Шольца

Правительство Германии, по всей видимости, рассматривает вопрос о поставке Силам обороны Украины крылатых ракет Taurus. Однако Берлин против того, чтобы это оружие било по территории России.

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В связи с этим ракеты могут специально модифицировать. Об этом заявили журналисты Spiegel. Они подчеркнули, что в этом вопросе "время имеет решающее значение" и "на карту поставлен успех летнего наступления".

В издании предположили, что федеральный канцлер Олаф Шольц не одобрит поставку Taurus, пока не убедится в том, что они не смогут атаковать Российскую Федерацию.

Поэтому, по данным СМИ, канцелярия министра обороны германии Бориса Писториуса обратилась к производителю Taurus с просьбой интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей. То есть немецкие ракеты не смогут нацеливаться на объекты, которые находятся за российской границей. Они смогут поражать только цели на временно оккупированных украинских территориях, включительно с Крымом и Донбассом.

Такое ограничение системы технически возможно, оно может занять несколько недель.

Spiegel пишет, что немецкое правительство ведет засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности касательно поставок ракет.

При этом собеседники СМИ сообщили: если раньше канцлер Германии был готов предоставить Taurus только при условии, что США передадут Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS, то сейчас это условие уже не играет главной роли.

Крылатые дозвуковые ракеты "воздух-земля" Taurus могут бить по целям на расстоянии до 500 километров. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО объектов противника.

Портал Defence Express писал, что Taurus привлекательны особо мощной проникающей БЧ MEPHISTO, которую можно запрограммировать на подрыв даже на конкретном этаже здания, а также применением стелс-технологий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Польши Анджей Дуда сказал, что благодаря поставкам украинской армии вооружения от западных партнеров сейчас Украина имеет гораздо более современный военный потенциал, чем страна-агрессор Россия. Однако Киеву нужно еще больше техники.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в том, что ВСУ все же получат от союзников американские ATACMS и немецкие Taurus. "Я думаю, они будут разблокированы. Но это требует больше времени", – заявил глава МИД.

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