Дуда: военный потенциал Украины более современный, чем России, но оружия нужно еще больше

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что благодаря поставкам украинской армии вооружения от западных партнеров сейчас Украина имеет гораздо более современный военный потенциал, чем страна-агрессор Россия. Однако Киеву нужно еще больше техники.

Видео дня

Об этом он заявил во время интервью The Washington Post. Польский лидер подчеркнул, что ВСУ нужно изменить баланс сил на поле боя, а для этого западные страны должны ускорить поставки современного вооружения.

Для того, чтобы провести успешное контрнаступление на фронте и освободить все временно захваченные российскими войсками территории, того количества техники и оружия, которое сейчас есть у Киева, вероятно, будет недостаточно.

Дуда отметил, что благодаря поставкам партнеров сейчас Украина имеет гораздо более современный потенциал, чем Россия, однако, по его словам, этого недостаточно для контрнаступления.

"Имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх? И ответ, вероятно, нет. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что пока они не могут совершить решительное контрнаступление против российских военных. Они нуждаются в большей помощи", – заявил польский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда убежден, что Россия не будет применять ядерное оружие против Украины. При этом страна-террорист может устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!