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Дуда назвал взрыв на ЗАЭС более вероятным, чем ядерный РФ удар по Украине

Ольга Ганюкова
War
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Дуда назвал взрыв на ЗАЭС более вероятным, чем ядерный РФ удар по Украине

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что Россия не будет применять ядерное оружие против Украины. При этом страна-террорист может устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Об этом польский президент сказал в интервью The Washington Post. По его мнению, ядерный арсенал в РФ находится под коллективным контролем многих людей, поэтому решение об ударе должно быть принято не только одним человеком.

"Я думаю, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине. И не только потому, что Владимир Путин его не использует. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей – и что это не только на собственное усмотрение Владимира Путина", – сказал Дуда.

В то же время, он отметил, что на ЗАЭС может произойти нечто, что будет выглядеть как ядерная авария. По словам Дуды, угроза взрыва на ЗАЭС гораздо больше, чем угроза применения ядерного оружия.

"Если кто-то спросит меня о ядерной угрозе, я гораздо больше озабочен потенциальными проблемами с атомными электростанциями в Украине", – резюмировал президент Польши.

Дуда назвал взрыв на ЗАЭС более вероятным, чем ядерный РФ удар по Украине

Напомним, на днях в Минэнерго заявили о риске катастрофы на ЗАЭС. По данным министерства, захватчики установили рядом с ним мины взрывного действия. Украинская сторона пока не имеет никакого контроля над станцией, в то же время ядерный реактор может взорваться в любой момент.

Между тем, в США призвали Россию немедленно остановиться, отметив, что "минирование ЗАЭС создает опасность для целого региона".

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