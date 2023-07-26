"Может взорваться в любой момент": в Минэнерго заявили о риске катастрофы на ЗАЭС и указали на цинизм России

Российские войска, оккупировавшие Запорожскую АЭС, расположенную в украинском Энергодаре в Запорожской области, установили рядом с ней мины взрывного действия. Украинская сторона на данный момент не имеет никакого контроля над станцией, при этом ядерный реактор может взорваться в любой момент.

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Об этом предупредил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет издание Politico. Мины на станции были замечены во время инспекции МАГАТЭ.

"Наличие таких взрывчатых веществ на объекте не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции", – заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

При этом власти в Киеве уже не первый месяц бьют тревогу по поводу намерений России в отношении Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе.

"Она может взорваться в любой момент, мы просто не знаем когда. Россияне полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это настораживает", – подчекнул Галущенко.

Украинские власти уже неоднократно предупреждали мировое сообщество, что Москва готова рисковать жизнями мирных жителей для достижения своих политических и военных целей.

"Никто не верил нам, что Россия может сделать такую ​​вещь, как подорвать плотину. И посмотрите, что произошло. ЗАЭС всегда в центре внимания, Россию до сих пор не наказали. Никаких санкций против ее атомной энергетики не применялось", – подчеркнул Галущенко.

По его словам, поскольку украинские войска медленно продвигаются в Запорожской области, Киев опасается, что россияне могут попытаться создать диверсию на ЗАЭС, чтобы остановить контрнаступление.

Напомним: США призвали РФ немедленно прекратить минирование Запорожской атомной станции, а также боевые действия вблизи нее. Такие действия угрожают безопасности целого региона.

"Подобная насильственная и нестабильная деятельность в непосредственной близости от атомной электростанции, а в этом случае – на АЭС, чрезвычайно опасна", – предостерегли в Госдепартаменте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты попытались запустить блок №4 на Запорожской АЭС, чем поставить под угрозу ядерную и радиационную безопасность станции. Сделать это они пытались заставить украинский персонал станции, однако атомщики отказались выполнять преступный приказ, около 30 из них смогли выехать из временно оккупированного Энергодара на подконтрольную территорию Украины;

– позже стало известно, что энергоблок № 4 Запорожской атомной электростанции таки перевели в состояние "горячего останова". Этот преступный приказ незаконного руководства выполнили, несмотря на предупреждения и требования украинской стороны, в частности Госатомрегулирования и ГП "НАЭК "Энергоатом".

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