Украинский персонал ЗАЭС отказался выполнять преступный приказ оккупантов о запуске блока №4

Российские оккупанты пытаются запустить блок №4 на Запорожской АЭС, что ставит под угрозу ядерную и радиационную безопасность станции. Сделать это они пытались заставить украинский персонал станции, однако атомщики отказались выполнять преступный приказ, около 30 из них смогли выехать из временно оккупированного Энергодара на подконтрольную территорию Украины.

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Свезенные Россией с российских АЭС "специалисты" оказались некомпетентны, поэтому оккупанты пытаются принудить к сотрудничеству тех украинских атомщиков, которых ранее выгнали из ЗАЭС из-за отказа подписывать фейковые "контракты" с "Росатомом". О ситуации рассказали в ГП "НАЭК Энергоатом".

В компании раскрыли очередной замысел оккупантов, грозящий нарушением ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС. Захватчики пытались заставить украинских атомщиков запустить один из блоков станции, однако те отказались выполнять преступные приказы оккупантов.

"Незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, отказавшихся подписать фейковые контракты с "Росатомом", запустить четвертый энергоблок. Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, являющийся прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины (ГИЯРУ)", – рассказали в "Энергоатоме".

Там добавили, что оккупанты подвергли украинских специалистов давлению. Нескольким десяткам атомщиков удалось вырваться из оккупированного города.

"На протяжении последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию", – рассказали в госпредприятии.

Чтобы реализовать свои опасные намерения, россияне завезли с территории РФ сотрудников шести российских АЭС. Однако те оказались некомпетентными.

"Оперативный персонал, который завезли из РФ, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта. Черничук пытается выйти из сложившегося положения и приобщить к работе станции тех украинских работников, которые еще раньше отказались подписать фейковые контракты с "Росатомом" и которым был заблокирован доступ на станцию", – отмечено в сообщении "Энергоатома".

В ГП подчеркнули, что украинские специалисты прекрасно знают, что нарушение условий лицензии ГИЯРУ приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС.

"Призываем украинских атомщиков и дальше не выполнять преступные приказы оккупационного руководства станции! Помните, что решения нелегитимных руководителей могут привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции!" – отметили в "Энергоатоме".

Напомним, накануне в Главном управлении разведки рассказали, что оккупанты планируют очередные провокации на ЗАЭС. Там готовят имитацию атаки на станцию с применением тяжелых вооружений. Так, захватчики планируют обвинить Силы обороны Украины в попытке "штурма" стратегического объекта.

До этого в военной разведке Украины предостерегали, что оккупанты провели минирование ЗАЭС и объектов на территории станции. Зафиксирована доставка на станцию мин и взрывчатых веществ.

В частности, минно-взрывные заграждения из управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа фиксируются в технических помещениях и машинных залах станции.

Также сообщалось, что захватчики используют станцию для хранения боеприпасов. По данным Запорожской ОВА, на Запорожской АЭС в последнее время находились около 500 россиян – военных и работников "Росатома".

По состоянию на 17 июля, по данным ГП "НАЭК Энергоатом", россияне продолжали минировать ЗАЭС, поэтому угроза катастрофы ничуть не уменьшилась.