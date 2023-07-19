Оккупанты планируют очередные провокации на ЗАЭС: в ГУР рассказали, чего ожидать

Российские захватчики планируют организацию вооруженной провокации на оккупированной Россией Запорожской АЭС, в ходе которой может быть применено тяжелое вооружение. Сейчас оккупанты готовят имитационные обстрелы стратегического объекта, который попытаются выдать за попытку "штурма" ЗАЭС Силами обороны Украины.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Разведчики добавили, что, вероятнее всего, провокация состоится до конца июля.

"Вероятно, в ближайшее время оккупанты планируют организацию очередной вооруженной провокации на территории Запорожской атомной электростанции. С этой целью "департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава оккупационного контингента информацию о якобы подготовке украинскими Силами безопасности и обороны штурма ЗАЭС", – говорится в сообщении.

Для имитации "штурма" захватчики, вероятнее всего, выбрали конец июля: именно это время называют в российской спецслужбе.

Захватчики также утверждают, что в выдуманном ими "штурме" будут якобы участвовать "штурмовые группы" и "добровольческие вооруженные подразделения Украины", которые, впрочем, враг не называет.

"Тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС. По имеющейся информации, готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины", – отметили в ГУР.

В военной разведке напомнили, что крупнейшая атомная электростанция Европы была оккупирована российскими войсками еще 4 марта 2022 года. С тех пор захватчики заминировали территорию объекта, несколько энергоблоков и пруд-охладитель ЗАЭС.

"Безответственные действия рашистов неоднократно приводили к нарушению норм ядерной безопасности и созданию аварийных ситуаций на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Такие действия – очевидный акт ядерного терроризма. Украина неоднократно заявляла, что только возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ, а также создание вокруг станции широкой демилитаризованной зоны, способно гарантировать безопасную эксплуатацию атомной станции", – отметили в Главном управлении разведки.

Напомним, ранее в военной разведке Украины предостерегали, что оккупанты провели минирование ЗАЭС и объектов на территории станции. Зафиксирована доставка на станцию мин и взрывчатых веществ.

В частности, минно-взрывные заграждения из управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа фиксируются в технических помещениях и машинных залах станции.

Также сообщалось, что оккупанты используют станцию для хранения боеприпасов. По данным Запорожской ОВА, сейчас на Запорожской АЭС находятся около 500 россиян – военных и работников "Росатома".

По состоянию на 17 июля, по данным ГП "НАЭК Энергоатом", россияне продолжали минировать ЗАЭС, поэтому угроза катастрофы ничуть не уменьшилась.