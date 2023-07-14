Используют станцию для хранения боеприпасов: стало известно, сколько военных РФ находится на ЗАЭС

По состоянию на сегодняшний день на Запорожской АЭС находятся около 500 россиян – военных и работников "Росатома". Оккупанты используют площадку Запорожской АЭС для хранения боеприпасов.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Он также отметил, что со станции россияне обстреливают населенные пункты подконтрольной Киеву территории, зная, что Украина не будет стрелять в ответ.

"Около 500 российских военных и работников "Росатома" находятся на станции. Мы не знаем, какое они применяют вооружение, каким миновали и минируют станцию", – заявил Юрий Малашко.

В то же время он отметил, что реальной угрозы нет, так как украинские работники, несмотря на давление, продолжают добросовестно выполнять свои функции на ЗАЭС.

"Все структуры региона готовы оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию, а население Запорожской области проинформировано о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации", – заверил глава Запорожской ОВД.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным ГУР МО, российские оккупанты продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории стратегического объекта. В частности, разведка зафиксировала доставку на ЗАЭС мин и взрывчатых веществ.

Со своей стороны в МАГАТЭ сообщали, что российские оккупанты готовятся к переводу блока №4 ЗАЭС из режима "холодной остановки" в "горячую остановку". Запланированная ими процедура якобы необходима для вывода блока №5 из "горячей остановки" и перевода его в "холодную остановку" для проведения профилактических работ.