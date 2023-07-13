Оккупанты готовятся перевести четвертый энергоблок ЗАЭС из холодного в горячее состояние остановки: в МАГАТЭ объяснили, что это значит

Российские оккупанты готовятся к переводу блока №4 Запорожской атомной электростанции из режима "холодной остановки" в "горячую остановку". Остальные блоки остаются в холодном режиме.

Видео дня

Об этом сообщило Международное агентство атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ продолжают мониторить ситуацию на ЗАЭС.

Оккупанты утверждают, что запланированная ими процедура якобы необходима для вывода блока №5 из "горячей остановки" и перевода его в "холодную остановку" для проведения профилактических работ.

Как пояснило МАГАТЭ, на площадке используется пар, производимый одним блоком во время "горячего останова", для различных целей ядерной безопасности, включая переработку жидких радиоактивных отходов, собранных в резервуарах для хранения.

"Однако эксперты МАГАТЭ настойчиво призывают ЗАЭС исследовать все возможные варианты установки внешнего котла для выработки необходимого пара, что позволило бы перевести все блоки на площадке в состояние холодной остановки", – подчеркнули в МАГАТЭ.

В МАГАТЭ также отметили, что на территории Запорожской АЭС не была обнаружена взрывчатка, но эксперты получили доступ не ко всем помещениям.

"Эксперты МАГАТЭ в течение последних дней продолжили инспектировать ЗАЭС и не обнаружили мин или взрывчатки, но до сих пор ожидают доступа к крышам третьего и четвертого реакторов, где по доступной информации может быть взрывчатка", – говорится в отчете организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР заявили, что российские оккупанты продолжают минирование ЗАЭС и объектов на территории стратегического объекта. Разведка фиксирует доставку на ЗАЭС мин и взрывчатых веществ.

В "Энергоатоме" заявили, что отказ оккупантов остановить пятый энергоблок ЗАЭС может привести к аварии и масштабному выбросу радиации.