Отказ окупантов остановить пятый энергоблок ЗАЭС может привести к аварии и масштабному выбросу радиации - 'Энергоатом'

Оккупанты сознательно нарушают ряд основных требований к эксплуатации энергоблока и увеличивают риск аварии на Запорожской атомной станции. Отказ российских террористов переводить пятый энергоблок Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки" может привести к аварии и масштабному выбросу радиации.

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Об этом сообщили в ГП НАЭК "Энергоатом". В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения этот энергоблок работал на энергетических уровнях мощности, а с сентября 2022 года оккупационная администрация станции поддерживает его работу в состоянии "горячего останова".

"Уже более года захватчики сознательно нарушают ряд основных требований к эксплуатации энергоблока, среди которых игнорирование планового графика техобслуживания систем безопасности, саботаж проведения капремонтов оборудования реакторного отделения и ремонта тепломеханического, электротехнического оборудования турбинного отделения и систем управления энергоблоком", - говорится в сообщении.

Украинские специалисты по атомной энергетике также отметили, что энергоблок №5 ввели в эксплуатацию 34 года назад и для поддержания безопасной работы он нуждается в своевременном и качественном техническом обслуживании, ремонте и немедленной замене части оборудования. В противном случае его эксплуатация будет опасной.

"Комплекс этих нарушений имеет серьезные последствия и многократно увеличивает риск отказа систем, что может привести к аварийной ситуации. В таком случае радиационное влияние могут испытать страны Европы", - отмечают в ГП "Энергоатом".

Во исполнение решения Государственной инспекции ядерного регулирования Украины "Энергоатом" неоднократно призвал перевести энергоблок №5 ЗАЭС в более безопасный "холодный останов". На прошлой неделе соответствующее письмо компания направила в МАГАТЭ с призывом оказать содействие предписанию.

"Несмотря на вовлечение в процесс международных организаций, все усилия не достигли цели. Оккупационная администрация станции продолжает нарушать как международные нормы и стандарты, так и нормативные документы и законодательство атомной отрасли Украины", – говорится в сообщении компании.

Пока оккупанты находятся на ЗАЭС, угроза остается, подчеркнули в "Энергоатоме".

Как сообщал OBOZREVATEL, при взрыве на ЗАЭС под угрозой радиационного заражения могут оказаться населенные пункты в радиусе 30 км, в частности, в Запорожской и Днепропетровской областях. Население узнает о катастрофе из-за специальных систем оповещения, которые сработают даже при отсутствии интернета.

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