Какие регионы Украины накроет радиация при взрыве на ЗАЭС и как будут оповещать население о теракте. Карта

В случае вероятного подрыва российскими террористическими войсками Запорожской атомной электростанции под угрозой радиационного заражения могут оказаться населенные пункты в радиусе 30 км, в частности в Запорожской и Днепропетровской областях. Население узнает о катастрофе через специальные системы оповещения, которые сработают даже при отсутствии интернета.

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На фоне тревожных сообщений о планах российских захватчиков на ЗАЭС, официально подтверждаемых украинскими властями и разведкой, OBOZREVATEL решил уточнить, какие населенные пункты Украины находятся в наибольшей опасности и что делать, если кремлевские террористы действительно решатся совершить катастрофу, без преувеличения, мирового масштаба.

Как сообщил профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк в программе "Орестократия", зона заражения составит около 30 км. В первую очередь и больше всего пострадают города Энергодар и Никополь, расположенный в 10-километровой зоне. Заражение других территорий и формирование поля загрязнения будут зависеть от природных условий – направления ветра, наличия или отсутствия осадков.

Также под угрозой окажутся в Запорожской области:

– Каменка-Днепровская,

– Кушугум,

– Малокатериновка,

– Балабино,

– Балки,

– Васильевка,

– Большая и Малая Белозерки,

– Днепрорудное,

– Николаевка.

А также населенные пункты Днепропетровской области:

– Никополь,

– Марганец,

– Покровское,

– Червоногригоровка,

– Грушевка,

– Томаковка,

– Покров.

Что делать в случае аварии на ЗАЭС

Председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко подчеркнул, что самое главное – выдержать первые два часа в полностью замкнутом помещении. Также необходимо сделать запасы пищи и воды.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, со своей стороны, пояснил, что на случай аварии на атомной станции существуют соответствующие системы оповещения, которые "работали, работают и сработают в случае, не дай Бог, теракта на ЗАЭС".

"Вопрос о том, как будет происходить коммуникация власти с населением, уже четко отработан, и системы оповещения будут еще раз проверены дополнительно", – подчеркнул министр.

По его словам, в первую очередь очень важно не поднимать панику и слушать рекомендации от органов власти, которые будут предоставлены именно в тот период времени, который привязан к конкретной ситуации и радиационному мониторингу.

"Четкое соблюдение таких рекомендаций, собственно, и спасает жизнь", – сказал Ляшко.

Напомним: эксперты убеждены, что возможный теракт на ЗАЭС не может стать повторением Чернобыля. Главная причина состоит в том, что на Запорожской и Чернобыльской АЭС установлены реакторы, конструкция которых принципиально отличается.

Недостатки, повлекшие трагедию в Чернобыле, учли на ЗАЭС. На этой станции, в частности, по словам эксперта по ядерной энергетике Ольги Кошарной, укрепили гермооболочку – систему энергетических ядерных реакторов, главной функцией которой является предотвращение выхода радиоактивных веществ. Там установлены специальные приборы для фильтрации радионуклидов, если произойдет авария с расплавлением активной зоны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW считают маловероятным, что Россия решится совершить теракт на Запорожской АЭС. Отмечается, что РФ сосредоточилась на обвинении Украины в безответственных действиях вокруг ЗАЭС, включая создание условий для возможной атаки под ложным флагом;

– глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что теракт, который могут устроить российские оккупанты на Запорожской АЭС, коснется всего мира. Такая атака будет иметь "огромное влияние" на Европу.

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