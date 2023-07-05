В ISW оценили риск крушения на ЗАЭС и указали на главную цель России

В настоящее время маловероятно, что Россия решится совершить теракт на Запорожской АЭС. Несмотря на то, что российские и украинские официальные лица обострили свою риторику вокруг ситуации на оккупированной станции 4 июля, РФ скорее сосредоточилась на обвинении Украины в безответственных действиях вокруг ЗАЭС, включая создание условий для возможной атаки под ложным флагом.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW) за 4 июля. Там напомнили, что накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские официальные лица начали подготовку к потенциальной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшем будущем". Там предупредили, что российские силы разместили предметы, "похожие на взрывные устройства", на внешних крышах третьего и четвертого реакторов ЗАЭС, чтобы списать повреждения этих районов на украинские обстрелы.

Это заявление также повторил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, а другие украинские военные источники предупредили о возможных провокациях России на станции.

"Как ранее сообщала ISW, маловероятно, что ограниченный российский саботаж на ЗАЭС, в котором Россия могла бы обвинить Украину, мог вызвать массовый радиационный инцидент, поскольку реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать значительные повреждения", – отметили аналитики.

Такую же оценку подтвердили украинские военные источники, отметив, что даже если предполагаемые взрывные устройства взорвутся, это не повредит реакторы, а скорее создаст ложное впечатление, что украинские силы их обстреляли.

При этом советник главы российского оператора атомной энергетики "Росэнергоатом" Ренат Карчаа также заявил 4 июля, что Украина якобы планирует нанести удар по ЗАЭС в ночь с 4 на 5 июля.

"ISW ранее оценивала, что такие провокационные российские заявления и даже вероятность ощутимой провокации на АЭС, вероятно, являются частью более широкой информационной операции России, направленной на то, чтобы обвинить Украину в безответственности на ЗАЭС в преддверии предстоящего саммита НАТО и разубедить украинские силы от ведения контрнаступательных операций против оккупированой Запорожской области", – отметили в аналитике.

Напомним: глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что теракт, который могут устроить российские оккупанты на Запорожской АЭС, затронет весь мир. Такая атака будет иметь "огромное влияние" на Европу.

"Если это произойдет, тогда это будет гораздо более серьезная проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, во что будет вовлечен весь мир, это будет иметь огромное влияние на Европу", – отметил Бауэр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР Минобороны Украины осудили распространение новых российских пропагандистских вбросов относительно ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, называя их примитивной и ложной информационно-психологической операцией. Он подчеркнул, что информация о предполагаемых планах Украины атаковать станцию с использованием беспилотников не соответствует действительности;

– на сегодняшний день ситуация на Запорожской АЭС является сложной и напряженной, ведь крупнейшая атомная станция в Европе напичкана взрывчаткой и оружием и остается в руках россиян. Вероятность того, что российские террористы реализуют свой план, который приведет к огромной техногенной катастрофе, высока. Профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк считает, что зона заражения составит около 30 километров.

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