'Примитивная и лживая ИПСО': у Буданова прокомментировали российские нарративы по ЗАЭС

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, осудил распространение новых российских пропагандистских вбросов относительно ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС, называя их примитивной и ложной информационно-психологической операцией. Он подчеркнул, что информация о предполагаемых планах Украины атаковать станцию с использованием беспилотников не соответствует действительности.

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Об этом сообщил Андрей Юсов. Он подчеркнул, что такие фейки связаны с несколькими аспектами.

С одной стороны, можно рассматривать эти новые российские вбросы как ответ на информационную кампанию, проводимую Украиной, направленную на освещение преступлений российских захватчиков на территории оккупированной Запорожской АЭС и других инфраструктурных объектов. Украина также постоянно сообщает о фактах, которые могут свидетельствовать о возможной подготовке новых терактов, как это было с подрывом плотины Каховской ГЭС.

По словам Юсова, информационные кампании и ИПСО могут быть использованы для информационного прикрытия и подготовки настоящих терактов. В то же время он отметил, что в настоящее время разведка не обнаружила значительных изменений на Запорожской АЭС. Это указывает на то, что актуальная ситуация на станции пока не свидетельствует о конкретной угрозе или опасности. Однако в целях обеспечения безопасности необходимо продолжать наблюдение и оставаться бдительными.

"Впрочем, стоит подчеркнуть, что станция продолжает находиться под контролем оккупантов. Она незаконно захвачена, ряд объектов на станции заминированы, и да – существует риск, что государство-террорист может пойти на эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту. Но сейчас речь идет о повышении градуса ядерного шантажа, проведении ИПСО с целью посеять панику в украинском обществе и деморализовать украинских защитников", – отметил Юсов.

При этом в разведке подтвердили, что Россия действительно вывезла часть персонала "Росатома" с территории оккупированной Запорожской АЭС. Однако о полном выводе образований, помогающих россиянам удерживать контроль над станцией, пока речь не идет. Юсов подчеркнул, что эти шаги являются составляющей мер, которые оккупанты активизировали в ходе подготовке к возможному теракту.

"Собственно, с одной стороны – это повышение градуса шантажа ядерного, с другой – это действительно может свидетельствовать о подготовке такого сценария, как террористический акт со стороны оккупантов. Но сейчас речь идет именно о шантаже", – резюмировали в разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские оккупанты разместили предметы, похожие на взрывчатку. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки.

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