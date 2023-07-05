Может рвануть: чем ЗАЭС отличается от ЧАЭС и чем грозит теракт на крупнейшей атомной станции Европы

Россия наращивает ядерный шантаж и, по данным украинской разведки, рассматривает вариант с терактом на крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС. Сеть переполнена апокалиптическими сценариями развития событий в случае, если захватчики решатся устроить взрыв на ЗАЭС, а российская пропаганда активно распространяет карты гипотетического заражения территорий, которые перекрывают не только Украину, но и Турцию, Молдову и часть Евросоюза.

Видео дня

Впрочем, у экспертов есть свои аргументы относительно того, может ли вероятный теракт на ЗАЭС стать повторением катастрофы в украинском Чернобыле и японской Фукусиме – и находят ряд важных отличий. В чем они состоят и чем действительно может угрожать теракт на ЗАЭС, читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему ЗАЭС не может стать повторением Чернобыля

Главная причина заключается в том, что на Запорожской и Чернобыльской АЭС установлены реакторы, конструкция которых принципиально отличается.

"Там принципиально разная конструкция реакторов. Если чернобыльский блок не имел металлического корпуса реактора, не имел гермоооболочки, то на Запорожской АЭС была внедрена модернизация", – пояснила в комментарии 24 канала независимаяый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

Кандидат экономических наук, директор АФ "Позитив" Николай Гаврысь в статье для "Зеркала недели" отмечает, что основной причиной аварии на Чернобыльской АЭС стали несовершенная конструкция установленных там реакторов типа РВПК-1000, в частности, присущий им положительный паровой коэффициент реактивности, а также чрезвычайно неудачное на время аварии строение управляющих стержней, которым присущ так называемый конечный эффект.

Поэтому, когда в ночь на 26 апреля 1986 года на 4 энергоблока станции приступили к проведению планового эксперимента, эти конструктивные недостатки, о которых персонал станции не знал, привели к чрезвычайно быстрому неконтролируемому разгону реактора.

"Это вызвало мгновенное выкипание воды в каналах реактора, что еще сильнее повысило реактивность, перегрев и расплавление ядерного топлива, в результате чего давлением перегретого пара плита биологической защиты реактора была отброшена вверх. Это был паровой взрыв, но в плане радиационной опасности он имел определенные признаки настоящего ядерного взрыва, поскольку произошел из-за разгона реактора, то есть неконтролируемой цепной реакции внутри него. Через несколько секунд произошел второй мощный взрыв, вероятной причиной которого стало возгорание водорода, образованного внутри реактора", – утверждает Гаврысь.

Взрыв работающего и разогнанного до внепроектной мощности реактора стал худшим из возможных сценариев: после взрыва произошел выброс в окружающую среду многих тонн ядерного топлива, в частности, урана-235, радиоактивного графита и многочисленных продуктов ядерных реакций, как йод-131, нуклиды цезия, стронций-90, плутоний, америций, большие объемы высокорадиоактивных газов и т.д.

Недостатки, повлекшие за собой трагедию в Чернобыле, учли на ЗАЭС. На этой станции, в частности, по словам эксперта по ядерной энергетике Ольги Кошарной, укрепили гермооболочку – систему энергетических ядерных реакторов, главной функцией которой является предотвращение выхода радиоактивных веществ. Там установлены специальные приборы для фильтрации радионуклидов, если произойдет авария с расплавлением активной зоны.

На Запорожской АЭС используются более надежные водо-водяные реакторы ВВЭР-1000, которые ни при каких условиях не допускают неконтролируемого разгона мощности и никогда не оснащались дефектными стержнями.

К тому же уже несколько месяцев все реакторы на ЗАЭС полностью остановлены в штатном режиме. Пятый реактор находится в горячем останове, остальные – в холодном.

"Даже после остановки реакторы в течение месяцев продолжают медленно разогреваться в результате остаточных ядерных реакций внутри них, а значит, нуждаются в определенном охлаждении. То есть вода должна циркулировать через ядро, для чего нужны работающие насосы и, собственно, определенные объемы воды. Но на нынешнем этапе даже полная остановка охлаждения, которой, как мы надеемся, никогда не произойдет, может вызвать повреждение тепловыделяющих сборок, в худшем случае – их частичное оплавление и повреждение корпусов реакторов с высвобождением внутри зданий блоков радиоактивных веществ и водорода. Но взрывы внутри самих реакторов невозможны", – убежден Николай Гаврысь.

По его словам, россияне могут заминировать здание энергоблока. А вот сложить взрывчатку непосредственно внутрь реактора им не удастся, ведь там высокая радиоактивность, циркулирует вода, физически нет места для закладки огромных объемов взрывчатки, способных разрушить реактор. Но даже если теоретически предположить, что россиянам это удалось, они бы точно не смогли бы обвинить в подрыве Украину. А мир вынужден был бы жестко реагировать на ядерный терроризм такого уровня.

Гаврысь убежден, что даже и такой гипотетический взрыв не привел бы к аварии масштаба Чернобыльской. Объем выброшенных в окружающую среду радиоактивных материалов все равно был бы в разы меньше. А особо опасного радиоактивного йода в реакторах сейчас практически нет. Период его полураспада составляет всего восемь дней. Поэтому даже те объемы, которые были наработаны до остановки реакторов, уже давно распались до безопасных элементов естественным путем.

Именно поэтому в Украине на официальном уровне заявляли, что йодная терапия, призванная путем употребления "чистого" йода, предотвратить накопление в организме радиоактивного йода-131 украинцам не понадобится при любых сценариях.

Возможно ли в Украине повторение катастрофы на АЭС "Фукусима-1"

Именно повторением фукусимского сценария российская пропаганда пытается запугать Украину и мир. Однако, чтобы понять, возможно ли повторение катастрофы на АЭС "Фукусима-1" на Запорожской АЭС, стоит вспомнить, что же произошло на японской атомной электростанции в 2011 году.

Николай Гаврысь в своей статье напоминает, что во время мощного землетрясения 11 марта 2011 года в Японии на АЭС "Фукусима-1" были разрушены электрические линии, ведущие к станции с середины острова. На тот момент энергоблоки АЭС были остановлены в штатном режиме. В течение часа после землетрясения их продолжали охлаждать от аварийных дизельных генераторов.

Похожие генераторы, к слову, несколько раз уже применялись и на ЗАЭС, когда россияне разрушали высоковольтные линии, через которые питалась станция.

Возможно, японским ядерщикам удалось бы предотвратить катастрофу, если бы не цунами, накрывшее японское побережье спустя час после землетрясения. При проектировании станции инженеры учитывали вероятность этого стихийного бедствия, однако просчитались с размерами плотины: ее рассчитывали на вдвое меньшую высоту волны, чем упавшая на побережье тогда.

К этому добавилась еще одна критическая ошибка: аварийные генераторы были размещены в подвальных помещениях. И когда произошло цунами, морская вода их вывела из строя, полностью затопив подвалы станции.

"С этого момента катастрофа стала неизбежной. Вода в реакторах перестала циркулировать, начала перегреваться и выкипать, обнажая топливные сборки, что приводило к еще большему их нагреву, а впоследствии и плавлению. В результате выделились большие объемы водорода, который накапливался внутри зданий энергоблоков и, перемешиваясь с кислородом из воздуха, фактически образовывал гремучий газ", – пишет Гаврысь.

Эксперт добавил, что в течение двух суток после землетрясения взрывоопасная смесь водорода с кислородом сдетонировала во всех энергоблоках от случайной искры.

"При надлежащей вентиляции в зданиях, которая позволила бы безопасно выпустить водород и радиоактивные газы в атмосферу, последствия аварии удалось бы существенно минимизировать, радикально снизив выброс в окружающую среду радионуклидов (который в любом случае из-за характера аварии был в разы меньше, чем на ЧАЭС). Реакторы все равно были бы безвозвратно повреждены, но здания блоков и оборудования остались бы в значительной степени невредимыми. К сожалению, этого не произошло", – отметил Гаврысь.

В то же время, по словам Ольги Кошарной, на ЗАЭС есть рекомбинаторы водорода, что позволяет контролировать его выделение при расплавлении активной зоны.

"На Фукусиме был не ядерный взрыв, а взрыв водорода. Потому что водород в сочетании с воздухом является взрывоопасной смесью. Это будет замедлять процесс выброса радионуклидов", – отметила Кошарная.

Гаврысь убежден, что повторить "Фукусиму" на ЗАЭС россиянам не удастся. Для этого им пришлось бы вывести энергоблоки станции на мощность, а затем прекратить их охлаждение. Сделать это сейчас невозможно. Ведь все реакторы не работают уже несколько месяцев, что минимизирует как возможность аварии, так и ее потенциальные последствия. На "Фукусиме" же все реакторы вырабатывали энергию до момента срабатывания аварийной защиты.

Россияне, конечно, могли бы попытаться запустить реакторы, в том числе пятый, находящийся в горячем останове. Однако о попытках его пуска сразу станет известно Украине. Более того: украинские атомщики имеют возможности дистанционно пресечь эти попытки.

А кандидат биологических наук, старшая научная сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк напомнила: за время полномасштабной войны ЗАЭС семь раз теряла питание – и, в отличие от "Фукусимы", переходила на генераторы.

"Дизельные генераторы выдерживали. Ведь на всех станциях применен так называемый "фукусимский пакет улучшений", – подчеркнула она.

Чего ждать в случае теракта на ЗАЭС?

Елена Паренюк убеждена, что в случае с ЗАЭС ни чернобыльский, ни фукусимский сценарии не повторятся. Из этих двух катастроф были сделаны некоторые выводы. И стандарты эксплуатации ЗАЭС содержат разные варианты возможных катастроф, в частности потери охладителей, землетрясения и падения на станцию самолета. Да и реакторы на ЗАЭС, как уже отмечалось, защищены гораздо лучше, чем в Чернобыле.

Основной риск, по мнению Гаврыся, заключается в том, что россияне могут попытаться взорвать либо сухое хранилище, либо бассейны хранения отработанного ядерного топлива ЗАЭС. Однако это не приведет к значительному радиоактивному загрязнению вне территории станции.

"В первом случае произойдет загрязнение окружающей территории, но большая часть радиоактивных веществ останется на площадке хранилища. Во втором — будут значительно загрязнены внутренние помещения ЗАЭС. Впрочем, за пределами территории ЗАЭС радиоактивное загрязнение будет почти отсутствовать. О какой-то существенной эвакуации и тем более о создании зоны отчуждения речь идти не будет. Очевидно, привлекательным такой вариант для врага является потому, что во взрывах можно будет обвинить Украину, хотя вряд ли в это кто-то поверит", – отметил Гаврысь.

При этом, как рассказывал в комментарии журналистам заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко, из-за прекращенной работы реакторов накопленная радиоактивность уменьшается в три тысячи раз.

Профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк считает, что в случае теракта на ЗАЕС зона заражения составит примерно 30 км. Об этом он рассказал OBOZREVATEL в программе "Орестократия".

По словам Железняка, в случае, если оккупанты все же отважатся на подрыв ЗАЭС, прежде всего и больше всего пострадают города Энергодар и Никополь, расположенный в 10-километровой зоне. Заражение других территорий и формирование поля загрязнения будут зависеть от природных условий – направления ветра, наличия или отсутствия осадков.

Под угрозой радиационного заражения могут оказаться населенные пункты в радиусе 30 км: их перечень мы публиковали здесь.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал цивилизованный мир внимательно следить за действиями оккупантов на ЗАЭС. Он заявил, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские захватчики разместили предметы, похожие на взрывчатку. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки.

Между тем, в Минздраве выпустили рекомендации по сбору тревожного чемодана и порядка действий в случае теракта на ЗАЭС. Собрать такой чемодан советуют жителям населенных пунктов, которые находятся в потенциальной зоне радиационного загрязнения и где могут быть объявлены о необходимости эвакуации.