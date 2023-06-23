'Фукусимский сценарий для ЗАЭС – самый плохой': Железняк оценил риск катастрофы и указал, какие территории под угрозой

Для Запорожской АЭС самый опасный фукусимский сценарий, когда будут полностью обесточены все блоки. Прекращение охлаждения реактора приведет к его разогреву, что в свою очередь станет причиной взрывов всех блоков. Причем это будет происходить не одним взрывом сразу, а постепенно.

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Об этом в программе "Орестократия" рассказал профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк. В разговоре с шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохаром Железняк оценил риски крушения на Запорожской АЭС, оккупированной Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Профессор подверг критике заявления Минприроды о том, что зона заражения, в случае аварии на Запорожской станции, будет в 10 раз больше, чем Чернобыльская.

В министерстве просто составили количество топлива, которое находится в шести реакторах, и рассчитали, что его примерно в 10 раз больше, чем было в чернобыльском реакторе. И сделали вывод, что если здесь на ЗАЭС количество радиоактивности больше в 10 раз, то в случае аварии зона также будет больше в 10 раз.

Марк Железняк раскритиковал такие "расчеты" и рассказал, как все действительно происходит, на примере бочек с краской. Он пояснил, что зона не будет больше, но значительно увеличится само загрязнение в этой зоне.

"У вас есть шесть бочек. Скажем для конкретности, с красной краской. Вы в каждую бочку кладете гранату. Одинаковую. И вы взрываете либо одну бочку на площадке, либо взрываете поочередно эти шесть бочек. Они сами вместе же не взорвутся. У тебя взрывается одна бочка, и понятно, что будет какой-то круг, внутри которого эта краска будет выброшена.Если у тебя взорвется еще одна бочка на этой площадке, еще одна, еще одна – что, круг увеличиться?Нет.Поскольку взрывается каждый раз снаряд, грубо говоря , одной и той же силы, у тебя разброс идет в том же круге.Какая будет разница, разразится одна бочка или шесть?Разница будет в том, что вот этот основной круг выброса будет окрашен более интенсивным красным цветом.То есть внутри этого круга будет больше загрязнение", – объяснил Железняк.

По словам профессора, зона заражения составит около 30 километров.

"В Чернобыле и в Фукусиме, даже для четырех реакторов, это примерно 30 километров. Но это очень грубое описание. Ветер может дуть сильнее, она выбросится в какую-то сторону. Но потому, что их шесть (реакторов на ЗАЭС – Ред.), этот эффект не будет сильнее", – отметил ученый.

В случае, если оккупанты все же отважатся на подрыв ЗАЭС, в первую очередь и больше всего пострадают города Энергодар и Никополь, который находится в 10-километровой зоне.

Заражение других территорий и формирование поля загрязнения будут зависеть от природных условий – направления ветра, наличие или отсутствие осадков, пояснил профессор.

"Если себе представить ситуацию, что будет сухой сезон и не будут дожди, то вообще все может ограничиться лишь выпадением в ближней зоне, а дальше оно рассеется так, что будет малыми пятнами загрязнение вокруг. Не надо пугать народ, что всем смерть от радиации" , – отметил Марк Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР оценили риск применения ядерного оружия Кремлем и возможность теракта на ЗАЭС. Военная разведка Украины склоняется к мнению, что речь идет о уже привычном ядерном шантаже, который Россия направляет на Европу и мир. Пока серьезных сигналов о том, что ядерные угрозы РФ наполнены реальным содержанием, не фиксируется. Однако Украина будет внимательно отслеживать каждое движение государства-агрессора.

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