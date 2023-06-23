Россия 'подогревает' тему: в ГУР оценили риск применения ядерного оружия Кремлем и возможность теракта на ЗАЭС

Россия продолжает шантажировать мир заявлениями о возможности применения ядерного оружия и размещении боеголовок в Беларуси. Пока агрессор ограничивается только заявлениями, хотя некоторые приготовления разведкой все же фиксируются.

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Также российские оккупанты заминировали Запорожскую АЭС, поэтому риск умышленного теракта или инцидента, спровоцирующего аварию, возрос. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК.

Сделанное несколько дней назад заявление президента США Джо Байдена о том, что угроза использования Россией ядерного оружия реальна, может базироваться на данных американской разведки.

"Вопрос ядерного оружия Российская Федерация постоянно держит на контроле, и периодически тема ядерного оружия, тем более – его размещение за пределами Российской Федерации, поднимается в масс-медийном пространстве. Если говорить о заявлении президента Соединенных Штатов Америки – пожалуй, у него есть основания, поэтому что у него есть своя разведка, которая ему докладывает. Это его оценка", – прокомментировал слова президента США Скибицкий.

В то же время военная разведка Украины склоняется к мнению, что речь идет о уже привычном ядерном шантаже, который Россия направляет на Европу и мир.

"На сегодняшний день Российская Федерация реально продолжает шантажировать европейское и мировое сообщество заявлениями о возможности расположения ядерного оружия на территории Беларуси. К тому же это сейчас происходит накануне саммита НАТО. Кроме того, мы видим в информационном поле Российской Федерации очень мощные мероприятия, которые они проводят с целью демонстрации своей позиции. Например, в мае было проведено собрание военных атташе, аккредитованных в Москве, где заместитель министра обороны тоже доказывал позицию Российской Федерации по применению ядерного оружия", – констатировал представитель военной разведки Украины.

Синхронно с этим в российских пропагандистских изданиях стали появляться публикации российских аналитиков, посвященные, в частности, возможности нанесения "превентивного ядерного удара". И темпы нагнетания истерии будут только расти.

"Эта тема Российской Федерацией постоянно подогревается для того, чтобы держать вопрос ядерного оружия актуальным, давить, причем не только на Украину, но и на наших партнеров, на мировое и европейское сообщество. Ведь все понимают, что ядерное оружие – это возможность ядерной катастрофы и ее последствия могут быть непрогнозируемыми. Россия очень активно будет и в дальнейшем использовать эту тематику, тем более что Путин заявил, а затем это поддержал Лукашенко, что в июле ядерное оружие будет на территории Беларуси, весь этот ажиотаж будет подогреваться Российской Федерацией однозначно. А масс-медиа будут реагировать на любое заявление всех чиновников в мире", – подчеркнул Скибицкий.

Пока серьезных сигналов о том, что ядерные угрозы РФ наполнены реальным содержанием, не фиксируется. Однако Украина будет внимательно отслеживать каждое движение государства-агрессора.

"Риск может быть тогда, когда есть ядерное оружие, когда ты понимаешь, что там размещено, какие средства будут использоваться для доставки этого ядерного оружия, где возможно его применение. На сегодня это только заявления. Есть определенные приготовления. Но мы будем отслеживать все , что связано с перемещением ядерного оружия и с теми планами, которые разрабатывает Кремль по этому вопросу", – заверил представитель ГУР МОУ.

Под "определенными приготовлениями", пояснил Скибицкий, он подразумевает заявленное Россией перемещение ядерных боеголовок в Беларусь.

"Этот вопрос серьезный. Мы знаем, как это происходит. Мы неоднократно отслеживали процессы именно подготовки к применению ядерного оружия в Крыму, даже до того, как произошла оккупация Крымского полуострова. Постоянно Черноморский флот в ходе учений отрабатывал вопросы доставки на территорию полуострова ядерного боезаряда и подготовки носителей к его применению. Поэтому эти вопросы процедурные, они нам известны, и мы будем их отслеживать", – отметил представитель разведки.

Куда более весомыми являются риски совершения россиянами теракта на Запорожской АЭС. На днях в ГУР МОУ предупреждали, что оккупанты осуществляют подготовку провокации на ЗАЭС и имитацию аварии на этом объекте. Для этого захватчики могут нанести удар по ЗАЭС и уже заминировали охладитель реакторов.

После теракта на Каховской ГЭС, считает Скибицкий, исключать новые масштабные преступления со стороны России не стоит.

"Вы видите, что произошло в Новой Каховке. У нас есть информация – то, что говорил наш руководитель – о минировании, о нахождении там военных подразделений. И ситуация может быть разного рода. Это может быть либо спланированная акция, либо инцидент, который приведет к аварии. Поэтому мы четко выступаем за то, что вся территория атомной электростанции должна быть демилитаризована. Оттуда должны быть выведены все военные подразделения, вооружение, боевая техника", – отметил представитель военной разведки.

"Если территория в некоторых местах реально заминирована, это должно быть четко спланировано, проведено для того, чтобы не допустить какого-либо инцидента, тем более – ядерной катастрофы на станции. Но вы же видите, что поведение Кремля может быть непредсказуемым. Поэтому угроза такая существует, и мы об этом говорим", – добавил он.

По словам Скибицкого, у международного сообщества в целом и Международного агентства по ядерной энергии в частности до сих пор есть рычаги, чтобы заставить Россию покинуть территорию крупнейшей атомной электростанции в Европе, пока не произошло непоправимого.

"Многое зависит от МАГАТЭ и его руководства, от международного сообщества, которое все-таки будет оказывать давление на Кремль для того, чтобы выполнить прежде всего базовые условия и обеспечить безопасность не просто ядерного объекта, а обеспечить безопасность всего региона, где расположена электростанция", – подчеркнул представитель военной разведки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад представителей ГУР МОУ, заявил, что Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС, оккупанты все подготовили для этого.

Зеленский добавил, что Украина передала всю имеющуюся информацию партнерам – в Европе, Америке, Китае, Бразилии, Индии, арабском мире и Африке. Президент заявил, что все страны нашей планеты и международные организации должны знать о террористических намерениях России.

В МАГАТЭ на заявление украинского президента отреагировали и отметили, что агентству известно об установлении мин на ЗАЭС. Там подтвердили заминирование территории вблизи пруда-охладителя на территории Запорожской атомной энергостанции, отвечающего за поддержку давления остановленных реакторов и хранилище отработанного топлива. Также взрывоопасные устройства установлены за пределами периметра предприятия, временно подконтрольного Москве.

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, недавно побывавший на ЗАЭС, назвал ядерную безопасность в Энергодаре крайне нестабильной и малопредсказуемой.

Тем временем Зеленский рассказал о превентивных мерах по подготовке Россией теракта на ЗАЭС, а Украина призвала МАГАТЭ срочно реагировать, ведь минирование россиянами станции увеличивает угрозу ядерного инцидента.