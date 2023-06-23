Минирование россиянами ЗАЭС представляет угрозу ядерного инцидента: Украина призвала МАГАТЭ срочно реагировать

В Министерстве иностранных дел призвали генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси отреагировать на факт того, что оккупационные войска РФ минируют и милитаризуют захваченную Запорожскую АЭС в Энергодаре. Оккупировав крупнейшую в Европе АЭС, Россия грубо нарушила все международные права.

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Кремль пренебрегает нормами, касающимися ядерной безопасности, а также нарушает семь основополагающих принципов, установленных МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Там напомнили, что, по данным ГУР, Россия рассматривает сценарий совершения террористического акта на ЗАЭС, и такой теракт будет иметь глобальные последствия.

"Минирование и другие формы милитаризации ЗАЭС со стороны России представляют непосредственную угрозу ядерному инциденту на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Ожидаем четкой оценки генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси относительно преступных действий России", – отметили в МИД.

Международное сообщество, в частности G7 и ЕС, в министерстве призвали немедленно принять меры по предотвращению ядерной катастрофы на станции. Там предложили ужесточить санкции в отношении российского атомного сектора и военно-промышленного комплекса.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления.

Он подчеркнул, что разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС. Взрывчатка установлена также на охладитель, в случае повреждения которого "будут серьезные проблемы".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на ЗАЭС назвал ситуацию там "чрезвычайно нестабильной". По его словам, потеря Каховского водохранилища после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС стала для крупнейшей в Европе атомной станции катастрофой.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующий отделением атомной энергии института безопасности АЭС Владимир Борисенко пояснил, что в случае вероятного подрыва российскими оккупантами ЗАЭС "второго Чернобыля" не будет. На ЧАЭС и ЗАЭС совершенно разные типы реакторов, к тому же топливо на последнем находится в холодном состоянии.

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