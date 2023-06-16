'Второго Чернобыля не будет': ученый рассказал о возможных последствиях взрыва на ЗАЭС. Видео

В случае возможного подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции "второго Чернобыля" не будет. На ЧАЭС и ЗАЭС совершенно разные типы реакторов, к тому же топливо в последнем положении находится в холодном состоянии.

Видео дня

Так ситуацию объяснил заведующий отделением атомной энергии института безопасности АЭС Владимир Борисенко в интервью телеканалу "Мы - Украина". Он подчеркнул, что исключать вероятность катастрофы нельзя, но ее масштабы будут гораздо меньше, чем на ЧАЭС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На ЗАЭС топливо находится в холодном состоянии, а диффузия радиоактивных веществ зависит от температуры. Топливо "холодное" – коэффициенты диффузии малы, выброс продуктов разделения в окружающую среду будет не столь значительный", – пояснил Борисенко.

Напомним: 14 июня Россия запустила дезинформационно-манипулятивную кампанию, целью которой является запугивание украинцев. В российских Telegram-каналах начали распространять видео с намеком на вероятный теракт на Запорожской АЭС в будущем. В ролике пропагандисты намекнули, что могут подорвать ядерный объект, который успели превратить в свою базу.

В ЦПД объяснили, что, распространяя этот ролик, враг преследует сразу две цели: запугать наших граждан и возложить ответственность за вероятный теракт на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС. По итогам визита он заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный;

– в мае сообщалось, что российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Захватчики в ближайшее время могут сымитировать нападение на АЭС под украинским флагом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!