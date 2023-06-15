В РФ намекнули на теракт на Запорожской АЭС: в ЦПД объяснили, чего добивается противник

В среду, 14 июня, страна-агрессор Россия запустила дезинформационно-манипулятивную кампанию, целью которой является запугивание украинцев. В российских Telegram-каналах начали распространять видео с намеком на вероятный теракт на Запорожской АЭС в будущем.

Видео дня

В ролике пропагандисты намекают, что могут подорвать ядерный объект, который успели превратить в свою базу. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Telegram.

Так, в видео показаны кадры взрыва на Крымском мосту, подрыва "Северного потока 2", а также подрыва Каховской ГЭС. После этого появляется фотография ЗАЭС и дата 03.07.2023, свидетельствующие о возможном теракте на станции.

В ЦПД объяснили, что распространяя этот ролик враг преследует сразу две цели:

– В РФ намекают, что все это – якобы дело рук Украины, и пытаются снять с себя ответственность за совершенное. Также оккупанты считают, что видео должно обеспечить им алиби на случай, если что-то действительно произойдет с ЗАЭС.

– Этим роликом российская пропаганда пытается запугать украинцев, спровоцировать панику и повлиять на настроения населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил поездку на Запорожскую АЭС по соображениям безопасности. Визит был запланирован на среду, 14 июня, но теперь состоится, когда станет "более безопасным".

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