Оккупанты готовят нападение под украинским флагом: под прицелом ЗАЭС. Эксклюзивные детали

Российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Захватчики в ближайшее время могут сымитировать нападение на АЭС под украинским флагом.

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Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Враг хочет выставить все так, будто Вооруженные силы Украины обстреляли станцию, чтобы спровоцировать скандал. Для этого захватчики, ожидается, сами нанесут удары по ядерному объекту.

После этого россияне хотят пригласить на ЗАЭС представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и прекратить боевые действия вокруг станции.

Такие намерения противника связаны с тем, что Украина выдвинула план демилитаризации Запорожской АЭС. РФ в свою очередь хочет принять превентивные меры.

Параллельно с этим страна-агрессор активизирует распространение фейков о якобы применении Украиной химического и других запрещенных видов оружия. Эта информационно-психологическая операция будет ориентирована как на россиян, так и на международную аудиторию.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили данные источников OBOZREVATEL. Там уточнили, что россияне готовят эту провокацию в ближайшие несколько часов.

"Для этого будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", – сказано в сообщении.

В ГУР добавили, что таким образом враг хочет спровоцировать проведение детального расследования, во время которого придется остановить все боевые действия. Оккупанты надеются получить желанную паузу, которую они хотят использовать для перегруппировки и остановки украинского контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупационные войска продолжают милитаризацию территории Запорожской АЭС. Захватчики не только не уменьшают своего присутствия на крупнейшей атомной электростанции в Европе, как к этому призывают Россию мировые лидеры и МАГАТЭ, но и превратили три энергоблока ЗАЭС в логистическую и военную базу.

– Ранее враг также пригрозил запереть работников АЭС на станции, если ВСУ начнут штурм.

– В то же время глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что во время контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины наши войска будут вынуждены обойти территорию атомной электростанции в Энергодаре.

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