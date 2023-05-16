В Энергодаре оккупанты угрожают закрыть работников на ЗАЭС в случае штурма ВСУ

Россия продолжает терроризировать мирное население, при этом нарушая любые законы войны. Так, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что в Энергодаре оккупанты угрожают запереть представителей АЭС, если ВСУ начнут штурм.

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Об этом Малашко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". Также он сообщил, что враг использует помещение атомной электростанции в качестве складов для хранения оружия и боеприпасов.

"Есть у нас информация, что в Энергодаре оккупанты обещают закрыть работников на станции на случай штурма ВСУ. Но там находится МАГАТЭ", – рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Напомним, что оккупанты провели репетицию "эвакуации" из ЗАЭС. Захватчики упражнялись прежде всего быстро собирать и загружать награбленное имущество. Так, оккупанты пытаются быть готовыми покинуть ЗАЭС при первой команде.

Напомним, что оккупанты хотят "эвакуировать" с ЗАЭС более трех тысяч работников. В первую очередь захватчики хотят вывезти 2700 работников АЭС, подписавших контракт с фейковым предприятием "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома".