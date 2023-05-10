Оккупанты хотят 'эвакуировать' из ЗАЭС более трех тысяч работников: в 'Энергоатоме' выступили с заявлением

Российские военные преступники планируют депортировать под видом так называемой "эвакуации" более трех тысяч работников Запорожской атомной электростанции. В первую очередь захватчики хотят вывезти 2700 работников АЭС, подписавших контракт с фейковым предприятием "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома".

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Также оккупанты намерены "эвакуировать" членов семей работников Запорожской АЭС. Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, с начала оккупации Энергодара россияне запретили выезд из города. При этом по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков.

Орлов отметил, что такими действиями оккупанты доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию Запорожской АЭС, поскольку сейчас там катастрофически не хватает квалифицированного персонала.

При этом даже украинских работников, которые, подписали контракты и согласились сотрудничать с врагом, в ближайшее время собираются "эвакуировать". Городской голова подчеркнул, что это крайне обострит вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии.

В свою очередь НАЭК "Энергоатом" принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации. Такая команда вахтенным методом будет формироваться из работников Запорожской АЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов других атомных станций.

Напомним, российские военные преступники продолжают депортацию жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. При этом как обычно захватчики преподносят все под видом якобы "эвакуации" мирного населения.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем сотрудникам электростанции выезд из города запрещен. Оккупационная так называемая "власть" анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчики сворачивают оккупационную администрацию во временно оккупированном Скадовске. С 6 на 7 мая россияне загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество "государственных учреждений".