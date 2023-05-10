Оккупанты в Энергодаре организовали 'эвакуацию' для членов семей работников ЗАЭС, из Великой Белозерки бегут коллаборанты – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта враг совершил 46 атак.

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Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 мая.

За прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ракетных ударов враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена нашими защитниками, также, к сожалению, зафиксированы попадания. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает тактику террора.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Гасичевка, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Вильхуватка, Двуречное и Хатнее в Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Лиман Первый, Табаевка, Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области, а также Ямполевка и Спорное – в Донецкой.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести штурмовые действия. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиаудар в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись, в частности, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары по Орехову, Кизомису и Станиславу. Обстрелял населённые пункты Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье, а также Антоновка, Молодежное и Зеленовка в Херсонской области.

В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем сотрудникам электростанции выезд из города запрещен. Оккупационная так называемая "власть" анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши защитники сбили 6 вражеских БпЛА разных типов, 3 из них – типа "Шахед". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбегает с поля боя под Бахмутом. В частности, речь идет о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Эта информация соответствует действительности. Кроме того, под контроль украинских сил были возвращены важные позиции.

Ранее сообщалось, что 8 мая началась "эвакуация" из города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Российские захватчики выводят в основном детей вместе с родителями, преподавателей и других работников бюджетной сферы.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военное руководство Украины пока не утвердило окончательный план контрнаступления наших Вооруженных сил. По его словам, есть несколько вариантов – все они сейчас в работе.

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