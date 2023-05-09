Вывозят в Бердянск: оккупанты начали 'эвакуацию' детей из Каменки-Днепровской на Запорожье – Генштаб

В понедельник, 8 мая, началась "эвакуация" из города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Российские захватчики выводят в основном детей вместе с родителями, преподавателей и других работников бюджетной сферы.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Россияне перемещаются в Бердянск.

"8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, желающих покинуть город Каменка-Днепровская было немного, несмотря на начатую российскими захватчиками "эвакуацию". По данным военных, большинство местных жителей не желают покидать свои дома и город, который они считают своей родиной.

Эвакуация осуществляется в Бердянск.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчики сворачивают оккупационную администрацию во временно оккупированном Скадовске. С 6 на 7 мая россияне загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество "государственных учреждений".