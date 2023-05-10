'В работе несколько вариантов': Данилов заявил, что окончательного плана наступления еще нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военное руководство Украины пока не утвердило окончательный план контрнаступления наших Вооруженных сил Украины. По его словам, есть несколько вариантов – все они сейчас в работе.

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Об этом Данилов сказал во вторник, 9 мая, в эфире телемарафона "Єдині новини". Решение о том, как именно наши Силы обороны будут освобождать оккупированные территории, будет приниматься с учетом ситуации на фронте.

Данилов подчеркнул, что украинские военные знают что, где и когда им делать на поле боя.

"Я не использую термин контрнаступление. Это – военные действия. В кабинете Верховного главнокомандующего ВСУ, президента нашей страны, будут приниматься окончательные решения относительно сроков и направлений. И когда кто-то начинает о чем-то говорить даже из уважаемых институтов на Западе, поверьте, сегодня людей, знающих точно все наши планы, не существует", – добавил он.

Секретарь СНБО также сказал, что Украина благодарна партнерам за мощную военную поддержку, однако все хотели бы, чтобы эта помощь оказывалась активнее.

"Не только США, но и другие страны в этом участвуют. Она (помощь – Ред.) идет и не будет прекращаться", – резюмировал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил необходимость завершить войну в Украине в ближайшей перспективе. Он призвал партнеров предоставить Киеву все необходимые инструменты для этого.

– Экс-командующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил о том, что во время весеннего контрнаступления Вооруженные силы Украины имеют множество вариантов для осуществления ключевого маневра. Оккупантам сложно спрогнозировать, откуда именно может начаться наступление, и это играет на руку Украине.

– Сейчас захватчики сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению возможного контрнаступления ВСУ. Однако на отдельных направлениях оккупанты пытаются наступать.

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