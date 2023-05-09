'Украина должна победить быстро': британский министр призвал увеличить военную помощь

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил необходимость завершить войну в Украине в ближайшей перспективе. Он призвал партнеров предоставить Киеву все необходимые инструменты для этого.

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Об этом Джеймс Клеверли заявил во вторник, 9 мая, выступая в "Атлантическом совете" в Вашингтоне. Его выступление опубликовано на сайте Atlantic Council.

"Что нам нужно сделать, так это покончить с этим конфликтом, и мы должны довести его до завершения быстро. Вот почему Великобритания в начале нынешнего года решила существенно усилить наш ответ", – отметил Клеверли.

Он подчеркнул, что Британия не только активно оказывает поддержку украинцам, но также громко призывает союзников оказать больше помощи в скорейшие сроки.

"Итак, наша точка зрения состоит в том, что Украина должна добиться успеха, должна добиться победы, и самый гуманный способ сделать это – победить быстро. И лучший способ сделать это – дать им инструменты, необходимые для выполнения работы, и дать им эти инструменты здесь и сейчас", – заявил глава МИД Британии.

Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска, а Украина вернуть свою территорию.

По словам Клеверли, украинские силы после полномасштабной войны, развязанной Россией, продемонстрировали высокую эффективность в защите страны от массивной российской армии и превзошли ожидания международного сообщества.

"На протяжении этого конфликта украинцы превзошли ожидания. Они готовились, они тренировали свои войска, они учились во время этого конфликта, и они показали, что являются очень и очень эффективными защитниками своей страны", – отметил глава внешнеполитического ведомства.

В то же время, он отметил, что отбросить российские силы быстрым и решительным прорывом может быть сложно, и в этом нужно оставаться реалистами и быть готовыми решительно отвечать на возможную эскалацию со стороны Путина.

"Поэтому точка зрения, к которой мы пришли в Великобритании, состоит в том, что мы должны быть с ними. Сейчас я надеюсь и ожидаю, что они справятся очень и очень хорошо", – отметил Клеверли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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