Весеннее контрнаступление ВСУ имеет наибольшую вариативность ударов в истории войны – эксголовком НАТО

Экскомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил, что во время весеннего контрнаступления Вооруженные силы Украины имеют множество вариантов для осуществления ключевого маневра. Оккупантам сложно спрогнозировать, откуда именно может начаться наступление, и это играет на руку Украине.

Видео дня

Об этом Джеймс Ставридис заявил на своей официальной странице в Twitter. Таким образом, эффект неожиданности и внезапности удара играет не меньшую роль, чем оружие.

Как отметил Ставридис, боевой фронт на территории Украины составляет почти 900 миль (около 1 440 километров), что позволяет украинским силам наносить удар противнику там, где он этого ожидает меньше всего. Внезапность контрнаступления может вызвать панику и дезориентацию в армии противника.

"Украинское весеннее наступление оказывается самым продолжительным "телеграфным ударом" в истории войны. Стоит отметить... это огромный боевой фронт – почти 900 миль. Подумайте, от Нового Орлеана до Чикаго – поэтому манёвр будет ключевым. Не делайте ставку против Украины", – написал он.

Telegraphed punch (телеграфный удар) – это боксерский термин, который означает непреднамеренное четкое физическое указание на то, куда противник собирается нанести удар.

Как сообщалось ранее, Россия сосредоточила основные усилия на подготовке к отражению возможного контрнаступления ВСУ. В то же время на отдельных направлениях оккупанты пытаются предпринимать наступательные действия, чтобы захватить новые территории восточных регионов Украины.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы в оккупации верят в успешное контрнаступление ВСУ. Вера в силу и мощь наших защитников поддерживает и украинцев, вынужденных сегодня по разным причинам жить в оккупации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!