Оккупанты провели репетицию 'эвакуации' из ЗАЭС: учились быстро грузить награбленное имущество, – Котин

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре на Запорожье проводили тренировки по эвакуации на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. Захватчики упражнялись прежде быстро собирать и загружать награбленное имущество.

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Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин. Он подчеркнул, что оккупанты пытаются быть готовыми покинуть ЗАЭС по первой команде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Даже проводили там тренировки по очень скорым сборам и по загрузке этого всего имущества, которое они награбили, и выезду с территории станции по первому зову, по первой команде, когда это будет нужно", – отметил президент "Энергоатома".

В то же время он отметил, что сейчас территория станции является некой опорной точкой для захватчиков – там в последнее время увеличилось количество военных РФ, а также хранится много оружия, оборудования и автомобилей, которые отобрали у гражданских.

Напомним, накануне Котин сообщил, что во время контрнаступательной операции ВСУ наши войска будут вынуждены обойти территорию атомной энергостанции в Энергодаре. Несмотря на высокую концентрацию противника, регулярно шантажирующего украинские власти и весь цивилизованный мир ядерным ударом, Силы обороны отвечают за целостность важнейшего предприятия региона.

Для перехвата контроля над АЭС защитникам совсем не нужно прибегать к силовым инструментам, но нужно деоккупировать Мелитополь и перерезать логистическую дорогу в Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 мая оккупанты заявили об остановке всех блоков Запорожской АЭС. В то же время набирает оборотов объявленная ранее захватчиками "эвакуация" гражданских из ряда прифронтовых населенных пунктов, что может свидетельствовать о подготовке Россией провокаций на временно оккупированных территориях Запорожской области;

– также захватчики планируют депортировать под видом так называемой эвакуации более трех тысяч работников ЗАЭС. В первую очередь, они хотят вывезти 2700 работников АЭС, подписавших контракт с фейковым предприятием "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома".

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