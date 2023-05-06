Оккупанты заявили об остановке всех блоков ЗАЭС. В 'Энергоатоме' отреагировали

Российские оккупанты 6 мая сообщили об остановке всех блоков крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС. В то же время набирает обороты объявлена ранее захватчиками "эвакуация" гражданских из ряда прифронтовых населенных пунктов, что может свидетельствовать о подготовке Россией провокаций на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. В то же время в ГП "НАЭК "Энергоатом" распространенную ранее российскими пропагандистами информацию об остановке всех энергоблоков ЗАЭС опровергли.

"Оккупанты, вероятно, готовят провокации на ТОТ Запорожской области. Р*шисты сообщили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", – предположил Федоров.

Ранее в этот день о полной остановке блоков ЗАЭС со ссылкой на предателя, бывшего и.о. о. главного инженера станции Юрия Чернычука, которого захватчики назначили "директором" украинского стратегического объекта, сообщали российские пропагандисты.

"Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", – отметил предатель, которого в "Энергоатоме" уволили с должности главного инженера еще 1 декабря 2022 года, когда появилось подтверждение его "коллаборационистской и предательской деятельности в пользу оккупантов".

Однако, по данным "Энергоатома", россияне соврали об остановке всех блоков ЗАЭС. По данным регулятора, на 6 мая изменений в ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС нет.

"Станция не производит электрическую энергию, потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей. Пять энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодного останова, 5-й энергоблок – в состоянии горячего останова. Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов относительно полной остановки работы атомной электростанции не соответствуют действительности. Доверяйте проверенным официальным источникам информации", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Несмотря на это, Федоров призвал жителей оккупированных районов Запорожской области на всякий случай быть максимально осмотрительными в ближайшие дни.

"Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь подальше от мест пребывания оккупантов", – подчеркнул мэр временно оккупированного Мелитополя.

Напомним, ранее Федоров рассказал, что оккупанты срочно организуют эвакуацию из Токмака, Пологов, Молочанска в Бердянск. В частности, захватчики пытаются вывезти украинских детей, однако родители стараются не дать этого сделать, знают, что найти их потом на территории РФ будет очень сложно.

В то же время гауляйтер оккупированной части Запорожской области заявил о планах эвакуировать людей из 18 прифронтовых населенных пунктов якобы "из-за усиления обстрелов ВСУ".