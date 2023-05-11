Во время контрнаступления Запорожскую АЭС придется обойти, – глава НАЭК "Энергоатом"

При контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины наши войска будут вынуждены обойти территорию атомной энергостанции в Энергодаре. Несмотря на высокую концентрацию противника, который регулярно шантажирует украинскую власть и весь цивилизованный мир ядерным ударом, Силы обороны отвечают за целостность важнейшего предприятия региона.

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Об этом рассказал лава украинского агентства по атомной энергии "Энергоатом" Петр Котин, передает CNN. Он обозначил, что для перехвата контроля над АЭС, защитникам вовсе не нужно прибегать к силовым инструментам, но следует деоккупировать Мелитополь и перерезать логистическую дорогу в Крым.

"Солдаты противника тогда будут окружены украинскими войсками, и единственная дорога, ведущая в Крым, будет захвачена нами. Это означает, что у них будет только два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда", – указал Котин.

Отметим, что поскольку перспектива контрнаступления Украины в регионе вырисовывается, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоен "очень реальными рисками ядерной безопасности, с которыми сталкивается АЭС".

"Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды", — предупредил Гросси.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдаты армии России намерены депортировать под видом так называемой эвакуации более трех тысяч сотрудников Запорожской атомной электростанции. В первую очередь захватчики хотят вывезти 2700 работников АЭС, подписавших контракт с фейковым предприятием "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома".

В начале месяца они также увеличили на территории АЭС присутствиевоенной техники и взрывчатки. В этот раз вооружение врага появилось в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока ЗАЭС.

"Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов", – прокомментировали ситуацию в МАГАТЭ.

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