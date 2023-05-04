Россияне разместили на 4-м блоке ЗАЭС военную технику и взрывчатку – МАГАТЭ

Оккупационные войска России продолжают ставить мир на грань ядерной катастрофы, размещая на захваченной Запорожской атомной электростанции военную технику и взрывчатку. В этот раз вооружение врага появилось в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока ЗАЭС.

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Об этом сообщили эксперты МАГАТЭ, которые находятся вблизи станции во время совещания с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, сообщили на Facebook-странице учреждения.

В Госатомрегулировании также отметили, что имеют информацию о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ЗАЭС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

Там добавили, что такими действиями российские оккупанты наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок на промышленной площадке Запорожской АЭС.

"Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов", – подчеркнули в учреждении.

Если на станции возникнет аварийная ситуация с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, то последствия ощутит не только Украина.

Ядерный терроризм, к которому постоянно прибегает Россия, является недопустимым явлением, не имеющим место в цивилизованном мире, отметили в Госатомрегулировании. Международное сообщество призвали к мощному ответу на действия агрессора и введения против Кремля новых мощных санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады официально обратились к иностранным парламентам и МАГАТЭ с просьбой ввести санкции против ядерной энергетики России. В частности, речь идет о санкциях против "Росатома", а также о сокращении сотрудничества с РФ в сфере ядерной энергетики.

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