Россия продолжает милитаризацию территории ЗАЭС: возле энергоблоков держат грузовики, в которых может быть взрывчатка – ГУР

Российские оккупационные войска продолжают милитаризацию территории Запорожской АЭС. Захватчики не только не уменьшают свое присутствие на крупнейшей атомной электростанции в Европе, как призывают Россию мировые лидеры и МАГАТЭ, но и превратили три энергоблока ЗАЭС в логистическую и военную базу.

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На площадках Запорожской АЭС постоянно находятся бронетехника и грузовики врага, а также личный состав оккупационной армии, не исключено, что там также размещены боеприпасы и взрывчатка. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской военной разведки, захватчики используют территорию энергоблоков №1, 2, 4 как логистическую и военную базу оккупационных войск.

"На этих площадках на постоянной основе находится личный состав рашистов, бронетехника и грузовики. Количество транспорта и военнослужащих постоянно меняется. Около каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники. Ротация происходит скрыто во время комендантского часа (с 23.00 до 5.00). ). Все грузовики плотно затентованы. Есть информация, что у них могут находиться боеприпасы и взрывчатка", – отметили в военной разведке Украины.

По данным ГУР МОУ, сотрудников АЭС, которые, по меньшей мере, раз или два раза в неделю должны осматривать энергоблоки, захватчики не допускают на территорию. Тех же, кто пытался выполнять свою работу и проводить контрольные осмотры, оккупанты избивали и пытали. Несколько сотрудников ЗАЭС после этого были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Эта ситуация создает серьезные угрозы работе ЗАЭС. Захватчики продолжают ядерный шантаж и провоцируют возможную ядерную катастрофу.

"Действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций, в ходе которых ЗАЭС отключалась от энергопитания", – подчеркнули в ГУР МОУ.

Напомним, 22 мая стало известно, что на ЗАЭС состоялся седьмой блекаут: избежать катастрофы удалось благодаря самоотверженности украинских энергетиков, восстановивших энергоснабжение станции.

Тем временем оккупанты на станции усилили контроль за атомщиками: персоналу запретили смотреть по сторонам и общаться. Также в Энергодаре захватчики угрожают закрыть работников на ЗАЭС в случае штурма ВСУ.