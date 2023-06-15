Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл с визитом на ЗАЭС: первые подробности. Фото

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг, 15 июня, начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". Также было опубликовано фото главы МАГАТЭ на территории атомной станции.

Ранее планировалось, что Гросси посетит ЗАЭС в среду, 14 июня, однако визит был отложен из соображений безопасности.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в украинском правительстве, писало, что поездка состоится позже на "несколько часов", а представители оккупационных властей заявили, что глава МАГАТЭ прибудет на АЭС уже в четверг.

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